Parque Mirador celebra 30 años; llama fortalecer el ecoturismo

El director del Parque Mirqdor Norte, José Manuel López, deposita una ofrenda en el Altar de la Patria.

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SANTO DOMINGO NORTE.– El Parque Nacional Mirador Norte cumplió 30 años. Con este motivo fue celebrado un acto encabezado por su administrador, José Manuel López, quien reafirmó el compromiso de las autoridades con la recuperación ecológica, el fortalecimiento y el relanzamiento de este importante espacio natural del Gran Santo Domingo.

López destacó el respaldo del presidente Luis Abinader a los esfuerzos para la revitalización del parque y exhortó a los ciudadanos a asumir una actitud responsable en la protección de sus recursos naturales.

“Cuidar el Parque Mirador Norte es cuidar la naturaleza misma”, expresó el funcionario. Llamó a los visitantes a evitar la contaminación de las áreas verdes y contribuir a la conservación de este patrimonio ambiental.

El Administrador reconoció la labor de los empleados y colaboradores que trabajan diariamente en el mantenimiento, limpieza y seguridad del parque así como el apoyo de expertos, técnicos e instituciones que aportan asesoría científica y ambiental para fortalecer los programas de conservación.

Como parte de las acciones de recuperación, informó que se iniciarán los trabajos de rehabilitación de la verja perimetral, especialmente en el tramo comprendido entre la puerta seis y la avenida Jacobo Majluta, afectado por actos vandálicos.

Con una extensión superior a los cinco millones de metros cuadrados, el Parque Mirador Norte constituye una de las reservas naturales más importantes de Santo Domingo. Su ecosistema alberga una amplia variedad de especies de flora y fauna, además de humedales, cañadas, lagos naturales y zonas boscosas que favorecen la conservación ambiental.

Inaugurado el 11 de julio de 1996, durante la gestión del expresidente Joaquín Balaguer, el Parque Mirador Norte forma parte del sistema de espacios verdes de la capital junto al Mirador Sur, Mirador del Este, Jardín Botánico Nacional y el Parque Zoológico Nacional.

A tres décadas de su apertura, este emblemático pulmón ecológico inicia una nueva etapa enfocada en la conservación de la biodiversidad, la educación ambiental y el desarrollo sostenible, con la meta de convertirse en un referente nacional para el turismo de naturaleza y la recreación familiar.

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