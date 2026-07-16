Se oponen algunos deslenguados

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POR JOSE MANUEL DIAZ NIN

Las cosas han cambiado tanto que hoy, para algunas personas, ganar viu o like, y mucha fama y dinero, tienen que criticar, ofender, culpar, tirar por el suelo la moral de los demás y llamar ladrón a otros sin tener las pruebas en las manos y porque no, compartir videos con informaciones injuriosas, ofensivas, pornográficas, falsas o no, que invaden la privacidad de las personas o que atentan contra la inocencia de hombres y mujeres prístinos hasta demostración en contrario.

Ese grupo de seres humanos y queridos, que viven, se divierten, ganan, comparten, trabajan utilizando las redes sociales para confirmar lo antes expuesto, son los que precisamente se oponen al control de los medios de comunicación, porque saben que de no operar en dichas redes sin comedimiento, sin censura previa, no obtendrán jamás las ganancias deseadas.

De seguro que todos se preguntan. Quiénes se oponen a la nueva reglamentación en la comunicación (Ley Mordaza)? Precisamente algunos deslenguados, los mismos que pretenden ganar un sitiar en la población imberbe e ingenua y sacando provecho del bajo nivel educativo que ellos mismo se encargan de mantener en niños y jóvenes de hoy.

Se entiende que para criticar, comentar, evaluar, opinar sobre la gestión de algún funcionario público, o sobre las acciones de carácter privado de las personas se tiene que investigar, tener pruebas suficientes y competentes para no caer en la injuria u ofensa personal sin miramientos y sin sanciones algunas.

JPM