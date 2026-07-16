Ramfis presenta propuestas para modificar el Código Penal

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SANTO DOMINGO.– El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED) Ramfis Domínguez Trujillo, remitió al Congreso propuestas de modificación a la Ley núm. 74-25 que establece el nuevo Código Penal,

La comunicación fue remitida a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, acompañada de un informe técnico-jurídico que expone los fundamentos constitucionales y legales de cada iniciativa.

El Presidente del PED reconoce el esfuerzo del Congreso por aprobar un nuevo Código Penal, pero sostiene que la normativa puede perfeccionarse.

PRINCIPALES PROPUESTAS

Entre las medidas planteadas figura eliminar cualquier protección penal especial para funcionarios públicos frente a expresiones ofensivas, al considerar que quienes ejercen cargos públicos deben estar sujetos a un mayor escrutinio ciudadano.

También propone reformar el régimen de difamación e injuria mediante un sistema escalonado que distinga entre insulto, injuria, difamación negligente, dolosa y agravada, con sanciones más severas para campañas organizadas que utilicen inteligencia artificial o deepfakes.

En materia de aborto, el PED plantea eliminar las eximentes de responsabilidad penal y mantener la protección de la vida desde la concepción, acompañada de políticas de apoyo médico, psicológico y social para las embarazadas.

SEGURIDAD, TECNOLOGÍA Y CORRUPCIÓN

El documento propone crear nuevos delitos para sancionar la colaboración con la inmigración ilegal organizada, especialmente cuando participen funcionarios, militares o agentes migratorios.

Asimismo, recomienda incorporar agravantes para delitos cometidos mediante inteligencia artificial, clonación de voz, manipulación de imágenes y videos, así como endurecer las penas por corrupción administrativa, delitos contra niños, niñas y adolescentes y crímenes cometidos a través de plataformas digitales.

Trujillo reiteró la disposición del PED de presentar estas propuestas ante las comisiones legislativas para contribuir al perfeccionamiento del nuevo Código Penal.

an/am