R. Dominicana escala al quinto lugar de los Centroamericanos

SANTO DOMINGO.- La República Dominicana protagonizó una productiva jornada en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al ascender al quinto lugar del medallero general con un total de 96 preseas, distribuidas en 24 de oro, 21 de plata y 51 de bronce.

La delegación dominicana conquistó este miércoles 10 medallas, incluyendo cinco de oro, tres de plata y dos de bronce, en una fecha marcada por actuaciones sobresalientes en atletismo, karate y levantamiento de pesas.

A esa cosecha se sumó la recuperación de la medalla de oro del relevo mixto 4×100 metros, luego de que los jueces revocaran la descalificación aplicada inicialmente a la cuarteta nacional.

MARILEIDY PAULINO IMPONE SU LEY Y ROMPE RÉCORD

La campeona olímpica y mundial Marileidy Paulino volvió a llenar de emoción al público dominicano al conquistar la medalla de oro en los 400 metros planos femeninos, estableciendo un nuevo récord para los Juegos Centroamericanos y del Caribe con tiempo de 48.94 segundos.

Paulino, oriunda de Don Gregorio, mantuvo su dominio regional y revalidó el título conquistado en San Salvador 2023, pese a competir bajo una intensa lluvia en la pista del Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Con este triunfo, la velocista sumó su segundo oro en Santo Domingo 2026 y reafirmó su condición de una de las principales figuras del atletismo mundial.

MORONTA SE CORONA EN LOS 400 METROS

El dominicano Gabriel Moronta también brilló en el atletismo al conquistar la medalla de oro en los 400 metros masculinos, con un tiempo de 44.70 segundos.

El atleta puertoplateño dominó la competencia en la parte final de la carrera y superó al mexicano Luis Áviles, quien obtuvo la plata con 45.06 segundos, mientras que el venezolano Javier Gómez se quedó con el bronce con 45.07.

En tanto, Evelina Minaya aportó una medalla de plata en salto de longitud femenino con una marca de 6.49 metros, en una competencia donde la puertorriqueña Alysbeth Félix ganó el oro con 6.54 y la panameña Nathalee Aranda obtuvo el bronce con 6.47.

DOMINICANOS AVANZAN A FINALES DE LOS 200 METROS

Los velocistas Alexander Ogando, Liranyi Alonso y Estrella de Aza aseguraron su presencia en las finales de los 200 metros planos.

Ogando registró 20.36 segundos para ganar su heat semifinal y buscará defender el título regional obtenido en San Salvador 2023.

En la rama femenina, Estrella de Aza logró avanzar con tiempo de 22.69 segundos, igualando el récord de los Juegos establecido por la atleta de Islas Caimán Cydonie Mothersill en Mayagüez 2010.

Liranyi Alonso también clasificó a la final con la aspiración de conquistar su segundo oro individual en Santo Domingo 2026, luego de triunfar en los 100 metros.

REPÚBLICA DOMINICANA RECUPERA ORO DEL RELEVO 4X100

La cuarteta dominicana del relevo mixto 4×100 metros recuperó la medalla de oro luego de que los jueces rechazaran la protesta que había provocado su descalificación inicial.

El equipo integrado por Mayovanex de Óleo, Fiordaliza Cofil, José González y Liranyi Alonso había cruzado la meta en primer lugar con tiempo de 40.89 segundos.

Tras casi 24 horas de revisión, las autoridades determinaron que no procedía la reclamación contra República Dominicana y ratificaron el triunfo del conjunto anfitrión.

Jamaica quedó con la medalla de plata con 41.06 segundos y Cuba con el bronce con 41.18.

KARATE DOMINICANO DOMINA CON TRES OROS

La jornada también fue histórica para el karate nacional, que conquistó dos medallas de oro y una de plata en la primera fecha de competencias.

María Dimitrova hizo historia al ganar su sexto título consecutivo en Juegos Centroamericanos y del Caribe en la modalidad de kata femenino, tras vencer 5-0 a la colombiana Valentina Zapata.

Dimitrova inició su racha dorada en Cartagena 2006 y posteriormente triunfó en Mayagüez 2010, Veracruz 2014, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

En la rama masculina, Larry Aracena se proclamó campeón de kata al derrotar 3-2 al guatemalteco Fernando Calderón.

Además, Nayelis Guzmán conquistó la medalla de plata en la categoría de -50 kilogramos de kumite, mientras que Anel del Castillo obtuvo bronce en más de 84 kilogramos.

PESAS DEBUTA CON ORO, PLATA Y BRONCE

El levantamiento de pesas también aportó al medallero dominicano con una jornada positiva, al conquistar una medalla de oro, una de plata y una de bronce en su debut en la justa regional.

Con estos resultados, República Dominicana continúa fortaleciendo su actuación como país anfitrión de Santo Domingo 2026, con el objetivo de mantenerse entre las principales delegaciones del certamen.