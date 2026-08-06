Santo Domingo 2026 supera los 581 millones de alcance digital

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SANTO DOMINGO.– Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 continúan consolidando su impacto en el entorno digital al alcanzar una audiencia estimada de 581.6 millones de personas, según el más reciente informe de monitoreo de la plataforma internacional Brand24.

El reporte indica que el alcance total asciende a 581,605,964 personas, de las cuales 479.9 millones corresponden a redes sociales y 101.7 millones a medios digitales y otras plataformas, reflejando la amplia difusión del evento tanto en canales informativos como en espacios digitales.

Durante el período evaluado, Brand24 registró más de 54 mil menciones sobre los Juegos y un total de 5,195,605 interacciones en redes sociales, distribuidas en 4,883,382 reacciones, 68,900 comentarios y 243,323 publicaciones compartidas, evidenciando un alto nivel de participación del público.

El informe también destaca el crecimiento del contenido generado por los usuarios. En total se contabilizaron 36,335 publicaciones realizadas por ciudadanos, atletas, periodistas y aficionados, lo que confirma que la conversación sobre Santo Domingo 2026 ha trascendido las cuentas oficiales.

JUEGOS ALCANZAN PRESENCE SCORE DE 73

Asimismo, los Juegos alcanzaron un Presence Score de 73 sobre 100, indicador que mide la fortaleza y visibilidad de una marca en el ecosistema digital, situándolos entre los eventos deportivos de mayor presencia en las plataformas monitoreadas.

Brand24 estima, además, que la exposición lograda equivale a un Valor Publicitario Equivalente (AVE) de US$68,045,440, monto que representa el costo aproximado de obtener una visibilidad similar mediante publicidad pagada.

Las métricas muestran un crecimiento significativo respecto al período anterior: el alcance total aumentó 392 %, las menciones positivas 1,119 %, el alcance en redes sociales 507 %, las interacciones 416 % y el contenido compartido 414 %.

El presidente del Comité Organizador, José P. Monegro, afirmó que estos resultados reflejan el creciente interés que despiertan las competencias y la respuesta del público tanto en los escenarios deportivos como en las plataformas digitales.

“Los dominicanos hemos demostrado una vez más que somos capaces de lograr grandes cosas cuando nos unimos en un mismo propósito, pensando en el interés nacional”, expresó.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe reúnen en Santo Domingo a miles de atletas de 37 países y territorios y continúan fortaleciendo su proyección internacional, tanto por su organización e infraestructura como por el impacto alcanzado en el ámbito digital.

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