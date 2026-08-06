Atribuye crisis agropecuaria al aumento de las importaciones

Segura Foster durante la entrevista este 5 de agosto del 2026.

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SANTO DOMINGO.– El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Carlos Segura Foster, aseguró que el sector agropecuario dominicano enfrenta una profunda crisis, caracterizada por el incremento de las importaciones, el deterioro de los programas sanitarios y el encarecimiento de los alimentos.

El exadministrador del Banco Agrícola cuestionó el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentado por el Gobierno como evidencia de avances en la reducción del hambre.

Durante una entrevista en el programa Propuesta de la Noche, afirmó que esos estudios se elaboran con datos suministrados por los propios gobiernos y sostuvo que la realidad económica refleja una disminución del poder adquisitivo de la población.

Segura Foster señaló que productos básicos como arroz, habichuelas, pollo y plátano han registrado fuertes incrementos de precios en los últimos años, mientras los salarios no han crecido al mismo ritmo.

CRÍTICAS A LAS IMPORTACIONES Y AL BANCO AGRÍCOLA

El exfuncionario también criticó la política de importaciones, al asegurar que alrededor del 30 % de los alimentos consumidos en el país provienen del exterior. Sostuvo que durante las administraciones del PLD existían mecanismos que priorizaban la compra de la producción nacional antes de autorizar importaciones.

Asimismo, expresó preocupación por la situación del Banco Agrícola, al considerar que la entidad ha perdido capacidad para financiar a pequeños y medianos productores, afectando el desarrollo del campo.

Segura Foster atribuyó la proliferación de plagas y enfermedades agrícolas al debilitamiento de los programas sanitarios del Ministerio de Agricultura y a la sustitución de personal técnico especializado.

Indicó que esta situación ha impactado cultivos como mango, arroz, habichuelas y banano, además de la producción porcina, que, según afirmó, depende actualmente en gran medida de las importaciones.

an/am