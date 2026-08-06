Fernández lamenta la muerte del empresario Alfonso Fanjul

El exmandatario definió este 5 de agosto del 2026 a Fanjul como una figura de gran relevancia para el desarrollo económico de República Dominicana.

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SANTO DOMINGO.– El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, expresó su pesar por el fallecimiento del empresario Alfonso “Alfy” Fanjul, a quien definió como un amigo y una figura clave para el desarrollo económico de la República Dominicana.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Fernández resaltó la trayectoria de Fanjul y su impacto en los sectores agroindustrial, turístico y empresarial, destacando que su liderazgo contribuyó al crecimiento del país durante más de cuatro décadas.

“Lamento el fallecimiento de don Alfonso ‘Alfy’ Fanjul, apreciado amigo y destacado empresario, cuyo liderazgo y visión contribuyeron de manera significativa al desarrollo agroindustrial, turístico y económico de República Dominicana durante más de cuatro décadas”, expresó el exmandatario.

CONDOLENCIAS A FAMILIARES Y COLABORADORES

Fernández extendió sus condolencias a los familiares del empresario, así como a los directivos, empleados y colaboradores de Central Romana, empresa de la que Fanjul fue copropietario y una de las principales figuras de liderazgo.

“Expreso mis más sinceras condolencias a su familia, a los directivos y colaboradores de Central Romana, así como a todos quienes hoy lamentan su partida. Que descanse en paz”, manifestó.

REACCIONES POR SU LEGADO

La muerte de Fanjul ha generado numerosas muestras de pesar en los ámbitos político, empresarial y social.

Reconocido por su liderazgo en Central Romana, dejó una huella en el desarrollo de la agroindustria, el turismo y otros sectores estratégicos de la economía dominicana.

Diversas personalidades e instituciones han destacado su visión empresarial y el impacto de sus inversiones en la generación de empleos y el crecimiento económico del país, consolidando un legado que marcó la historia del sector productivo nacional.

an/am