Rafael Ayala y Chiko Rodríguez unen a RD y Perú con «Bueno»

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LIMA, Perú.– El dominicano Rafael Z. Ayala y el peruano Chiko Rodríguez presentaron «Bueno», un sencillo que fusiona el talento de República Dominicana y Perú en una propuesta de adoración que transmite un mensaje de fe, esperanza y confianza en Dios.

La producción estuvo a cargo del multipremiado músico dominicano Moisés Sánchez, ganador de varios premios Grammy, mientras que la mezcla fue realizada por el productor venezolano Ranzes Alegría, consolidando una colaboración artística de alcance internacional.

El videoclip oficial fue filmado en diversos escenarios de República Dominicana, destacando la riqueza natural y cultural del país. La dirección audiovisual estuvo a cargo de Luis Eduardo Rosario, quien desarrolló una propuesta visual acorde con el mensaje inspirador de la canción.

«Bueno» ya está disponible en las principales plataformas digitales y busca llegar a toda la familia con una letra que resalta la bondad de Dios.

TRAYECTORIA DE LOS ARTISTAS

Nacido en Santo Domingo y residente en Indiana, Estados Unidos, Rafael Z. Ayala es pastor, saxofonista, compositor y cantante. A lo largo de su ministerio ha consolidado una destacada carrera en la música cristiana en español con composiciones como Gloria que desciende, Celebra la gracia y Habla Señor.

Por su parte, Chiko Rodríguez, originario de la Provincia Constitucional del Callao, Perú, es cantautor, compositor, coach vocal y productor audiovisual. Con más de una década de trayectoria, ha desarrollado un estilo que combina sonidos urbanos, reggae y soul en temas como Yo soy la música, Tu obra completa y Gracia increíble.

Con esta colaboración, ambos artistas fortalecen los vínculos musicales entre República Dominicana y Perú, reafirmando que la música cristiana trasciende fronteras cuando el propósito es compartir un mensaje de fe, esperanza y amor con toda Latinoamérica.

an/am