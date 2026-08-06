EDEESTE fortalece las redes eléctricas en Yamasá y Peralvillo

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MONTE PLATA.– La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) ejecuta trabajos de construcción y adecuación de redes eléctricas en comunidades de los municipios de Yamasá y Peralvillo, como parte de su plan para mejorar la calidad del servicio y fortalecer la distribución de energía en la provincia Monte Plata.

De acuerdo con la empresa, las intervenciones permitirán descargar los circuitos que actualmente operan con alta demanda, logrando una distribución más equilibrada de la carga eléctrica y optimizando el desempeño de la red.

EDEESTE explicó que estas obras contribuirán a disminuir las sobrecargas, reducir las interrupciones del servicio y minimizar las variaciones de voltaje que afectan a los usuarios, garantizando un suministro más estable, seguro y confiable.

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

La distribuidora indicó que la construcción de las nuevas redes también permitirá responder al crecimiento de las comunidades y facilitar la incorporación de nuevos clientes en ambos municipios, fortaleciendo la capacidad del sistema eléctrico.

La empresa reafirmó su compromiso de continuar desarrollando proyectos de mantenimiento, expansión y modernización de la infraestructura eléctrica en Monte Plata, con el objetivo de ofrecer soluciones sostenibles que respondan a las necesidades de la población.

EDEESTE destacó que estas acciones forman parte de su estrategia para elevar la eficiencia del servicio de distribución y garantizar una red con mayor capacidad operativa, beneficiando tanto a los usuarios residenciales como a los sectores productivos de Yamasá y Peralvillo.

an/am