Defiende inamovilidad jueces para garantizar independencia

Carlos Amarante Baret durante la entrevista este 5 de agosto del 2026.

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SANTO DOMINGO.– El presidente del movimiento Avancemos, Carlos Amarante Baret, opinó que la inamovilidad de los jueces constituye un elemento esencial para garantizar la independencia del Poder Judicial y evitar presiones políticas, económicas o de otros sectores sobre las decisiones de los magistrados.

Sostuvo que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia deberían permanecer de forma estable en sus cargos, con un límite de edad para el retiro, en lugar de someterse periódicamente a evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura.

A juicio del el exministro de Interior y Policía esos procesos fomentan la politiquería y debilitan la confianza en el sistema judicial.

Sobre la reforma policial, planteó que el país requiere una inversión de entre RD$80,000 millones y RD$120,000 millones para mejorar salarios, pensiones, viviendas y condiciones laborales de los agentes, con el propósito de transformar la cultura institucional y combatir la corrupción desde sus raíces.

NO TIENE ASPIRACIONES PRESIDENCIALES PARA EL 2028

Durante una entrevista en el programa El Despertador, aclaró que no tiene aspiraciones presidenciales para las elecciones de 2028, aunque aseguró que la organización buscará contribuir a un cambio de gobierno y mantener su independencia política.

Informó que el movimiento Avancemos continúa el proceso para obtener el reconocimiento de la Junta Central Electoral mediante la recolección de firmas y la organización de estructuras en todo el país.

También expresó su rechazo a las condenas acumuladas de hasta 60 años contempladas en el nuevo Código Penal, al considerar que el aumento de las penas no reduce la criminalidad y que la prevención pasa por disminuir la pobreza, fortalecer la educación y ampliar las oportunidades.

an/am