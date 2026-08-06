Reinas del Caribe derrotan PR y avanzan a semifinales de JCC

SANTO DOMINGO.– Las Reinas del Caribe derrotaron este miércoles 3-1 a Puerto Rico y avanzaron a las semifinales del torneo de voleibol femenino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La selección dominicana mostró su experiencia y capacidad de reacción para imponerse a las puertorriqueñas en un disputado encuentro, asegurando así su presencia entre las cuatro mejores selecciones del certamen y manteniendo intactas sus aspiraciones de conquistar la medalla de oro.

Con un juego sólido tanto en ataque como en defensa, las dominicanas lograron controlar los momentos decisivos del partido, apoyadas en el liderazgo de sus principales figuras y el respaldo del público presente en el escenario de competencia.

El triunfo coloca a las Reinas del Caribe a un paso de la final, en busca de extender su dominio regional y sumar un nuevo título a su exitoso historial en el voleibol centroamericano y del Caribe.

Con la clasificación asegurada, el conjunto dirigido por el cuerpo técnico nacional se prepara ahora para afrontar las semifinales con el objetivo de continuar su camino hacia lo más alto del podio.