Hospiten Santo Domingo ve beneficios lactancia materna

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SANTO DOMINGO.- En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, Hospiten Santo Domingo reafirmó su compromiso con la promoción, protección y acompañamiento de esta práctica, considerada esencial para la salud y el desarrollo del bebé, la madre y la familia.

La especialista en psicoprofilaxis perinatal, embarazo, parto y postparto de Hospiten Santo Domingo, Elena Conti, explicó que, pese a los beneficios ampliamente reconocidos de la lactancia, muchas madres enfrentan obstáculos que dificultan su inicio y continuidad.

“La lactancia materna no es solo una forma de alimentar al bebé, sino una inversión en su salud, desarrollo y bienestar”, afirmó Conti, quien resaltó la importancia de ofrecer a las madres información adecuada, orientación profesional y un entorno de apoyo.

BENEFICIOS PARA MADRE E HIJO

La especialista señaló que durante los primeros seis meses de vida la leche materna aporta los nutrientes necesarios para el crecimiento del bebé, además de anticuerpos y factores inmunológicos que ayudan a prevenir infecciones respiratorias, gastrointestinales y de oído.

También destacó que la lactancia favorece el desarrollo cognitivo, fortalece el vínculo afectivo, contribuye al adecuado crecimiento de la mandíbula y la dentición, y reduce riesgos futuros como obesidad infantil, diabetes tipo 2 y algunas enfermedades crónicas.

En la madre, ayuda a la recuperación posparto, favorece la contracción uterina, disminuye el sangrado y está asociada con una reducción del riesgo de cáncer de mama y ovario.

MITOS Y RETOS DE LA LACTANCIA

Conti indicó que entre las principales causas de abandono temprano se encuentran la falta de información, dificultades de agarre, problemas de succión, baja percepción de producción de leche, falta de apoyo familiar y el regreso prematuro al trabajo.

Aclaró que creencias como que el tamaño de los senos determina la cantidad de leche o que la lactancia siempre debe causar dolor son mitos que pueden afectar el proceso.

APOYO A LAS FAMILIAS

La especialista recordó que la lactancia es una responsabilidad compartida y exhortó a parejas, familiares y empleadores a crear condiciones favorables para las madres.

Hospiten Santo Domingo ofrece talleres, consultas especializadas, grupos de apoyo y seguimiento personalizado para acompañar a las familias durante las distintas etapas de la lactancia. Conti recomendó buscar orientación profesional ante dolor, dificultades de agarre, baja producción de leche o cualquier situación que afecte el bienestar de la madre o el bebé.