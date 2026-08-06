Proindustria impulsa mejoras en estructuras Zona Franca Bonao

Rodríguez encabezó un recorrido junto al senador Héctor Acosta y líderes comunitarios este 5 de agosto del 2026.

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BONAO.- La Zona Franca de Bonao avanza en su proceso de recuperación y fortalecimiento con la rehabilitación de cuatro naves industriales, mejoras en su infraestructura y el interés de nuevas empresas en instalar operaciones, informó el director del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), Rafael Cruz Rodríguez.

Durante un encuentro con el senador de Monseñor Nouel, Héctor Acosta, y representantes comunitarios, el funcionario explicó que al asumir la administración del parque encontró oficinas en estado de abandono y cinco naves inmersas en procesos legales, de las cuales cuatro ya fueron recuperadas.

Cruz Rodríguez indicó que una empresa del sector textil firmó un contrato de arrendamiento con Proindustria y proyecta generar entre 250 y 300 empleos. Además, una empresa tabacalera prevé ampliar sus operaciones y otra del área electrónica estudia instalarse en una de las naves recuperadas.

META ES SUPERAR LOS MIL EMPLEOS

El director de Proindustria destacó que el parque pasó de contar con unos 200 empleos hace dos años a mantener actualmente entre 650 y 800 puestos de trabajo, con la expectativa de superar el millar durante 2027.

Como parte del plan de modernización, informó que el Ministerio de Obras Públicas pavimentará las vías internas del parque, mientras Proindustria ejecuta el remozamiento de las oficinas administrativas, la entrada principal y otras áreas comunes para elevar la competitividad del complejo.

Asimismo, la institución evalúa la construcción de una conexión entre la avenida principal del parque y la autopista, con el propósito de facilitar el tránsito de vehículos pesados, optimizar la logística empresarial y contribuir al ordenamiento territorial del municipio.

Cruz Rodríguez afirmó que estas acciones cuentan con el respaldo del presidente Luis Abinader y buscan consolidar la Zona Franca de Bonao como un importante polo de inversión, empleo y desarrollo económico para la provincia Monseñor Nouel.

an/am