Carteles en Dos Calles resalta el legado de Salomé Ureña

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SANTO DOMINGO.– La Fundación Conexión LiLeón realizó una visita guiada por la exposición “Carteles en Dos Calles”, iniciativa que forma parte del programa público de la muestra dedicada a exaltar el legado intelectual, poético y pedagógico de Salomé Ureña de Henríquez, en ocasión del 175 aniversario de su natalicio.

La actividad tuvo lugar en Dos Calles, Espacio Creativo, ubicado en la intersección de las calles Salomé Ureña y Hostos, en la Ciudad Colonial, con la participación de artistas, diseñadores, especialistas y público interesado en conocer las obras desde una perspectiva artística, histórica y patrimonial.

ARTE, MEMORIA Y EDUCACIÓN

La directora ejecutiva de la Fundación, Yamile Eusebio, presentó la misión de la institución y del nuevo espacio cultural. Posteriormente, la arquitecta y artista visual Lidia León, presidenta de la Fundación, explicó que las exposiciones “Siempre Salomé” y “Carteles en Dos Calles” buscan promover el diálogo entre el arte contemporáneo, la memoria histórica y la educación, consolidando a Dos Calles como un lugar de encuentro e intercambio cultural.

La curadora Lilian Carrasco destacó que cada artista reinterpretó la figura de Salomé Ureña desde una visión propia, manteniendo vigente su legado a través del lenguaje visual contemporáneo.

EXPOSICIÓN Y PRÓXIMO CONVERSATORIO

Durante el recorrido, el maestro impresor Gustavo Fermín explicó el proceso de serigrafía y su valor dentro del diseño actual. También participaron los diseñadores Olga Valdez y Freddy Jana, quienes compartieron los conceptos detrás de sus obras y de la identidad gráfica de la muestra.

La exposición reúne serigrafías inéditas de Ani Mederos, Freddy Jana, Jesús Jiménez R., Lena Tokens, Olga Valdez y Rafa Melo, con asesoría de Ylonka Nacidit-Perdomo y museografía del arquitecto Raúl Morilla.

La muestra permanece abierta al público con entrada gratuita mediante reservación previa. Como parte de su programa, el 6 de agosto, a las 7:00 de la noche, se celebrará un conversatorio con los artistas participantes en Dos Calles, Espacio Creativo.

an/am