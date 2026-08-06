Boxeo dominicano busca llegar las finales y obtener oro en JCC

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SANTO DOMINGO.– La selección dominicana de boxeo aseguró de manera definitiva ocho medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al concluir la fase clasificatoria, por lo que ahora concentrará todos sus esfuerzos en convertir esas preseas de bronce en plata y oro durante las semifinales.

Con el cuadro de clasificados ya definido, la delegación no podrá aumentar su cosecha de medallas, pero sí mejorar su valor en el medallero de la disciplina.

El presidente de la Federación Dominicana de Boxeo (Fedoboxa), Rubén García, destacó que el principal objetivo del equipo es superar el desempeño alcanzado en los Juegos de San Salvador 2023, donde el país obtuvo nueve medallas.

“Las ocho medallas que tenemos ya están aseguradas. Ahora nuestro reto es cambiar el color de esas preseas y conquistar la mayor cantidad posible de títulos. Eso nos permitirá mejorar nuestra posición en el medallero final del boxeo”, expresó García.

SEMIFINALES DEFINIRÁN EL BALANCE FINAL

El dirigente explicó que un buen desempeño en las semifinales abriría el camino para que varios pugilistas disputen la final y aumenten la cantidad de campeones centroamericanos del país.

La actuación de la representación nacional reafirma el protagonismo histórico del boxeo dominicano, disciplina que ha dado al país figuras como Manuel Herrera, Félix Díaz y Joan Guzmán, y que actualmente cuenta con exponentes de primer nivel como Yunior Alcántara y Cristian Pinales, llamados a luchar por el oro y hacer sonar el Himno Nacional en los escenarios de Santo Domingo 2026.

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