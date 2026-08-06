Reeditan «Que sentimiento» de Héctor Lavoe en 45 aniversario

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LOS ÁNGELES, CA.– El sello Craft Latino anunció la reedición en vinilo de ¡Que sentimiento!, el sexto álbum de estudio de Héctor Lavoe, con motivo del 45 aniversario de su lanzamiento.

El disco, agotado durante más de cuatro décadas, volverá al mercado el próximo 2 de octubre en una edición de 180 gramos con masterización totalmente analógica (AAA).

Además, estará disponible una edición limitada de 300 copias en vinilo color Rojo Amor, que podrá adquirirse de forma individual o en un paquete especial junto a una camiseta con el logotipo clásico de Fania.

El álbum también llegará a las plataformas digitales, incluyendo por primera vez una versión en audio de alta resolución (Hi-Res).

UNA JOYA EN LA CARRERA DE LAVOE

Publicado originalmente en 1981, ¡Que sentimiento! ocupa un lugar especial en la discografía del legendario salsero, ya que fue el único álbum producido por el propio Héctor Lavoe.

El trabajo reúne ocho temas emblemáticos como «El son», «No hay quién te aguante», «Soy vagabundo», «Yo ‘ta cansa», «Lo dejé llorando» y el bolero «Juventud», con arreglos de José Febles, Louie Ramírez y Luis Cruz.

La producción mostró una faceta más ambiciosa del artista, con arreglos orquestales más elaborados y un sonido que marcó la evolución de la salsa en la década de los ochenta.

UN LEGADO QUE SIGUE VIGENTE

Considerado una de las voces más influyentes de la música latina, Héctor Lavoe (1946-1993) alcanzó la fama junto a Willie Colón y posteriormente consolidó una exitosa carrera como solista.

También integró las Fania All Stars y dejó un legado inmortal que ha sido reconocido con homenajes, estatuas, murales, una obra teatral, películas y su incorporación al Salón de la Fama Internacional de la Música Latina en el año 2000.

La reedición de ¡Que sentimiento! rinde homenaje a una de las obras más representativas del llamado «Cantante de los Cantantes», cuya influencia continúa vigente en la historia de la salsa.

an/am