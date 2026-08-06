Carlos Vives estrena videoclip junto a Juan Luis Guerra

Inspirada en la novela ‘Cien años de soledad’, la canción toma como punto de partida la búsqueda de una salida al mar por parte de José Arcadio Buendía, de uno de los protagonistas de la novela, una metáfora de la libertad que Vives y Guerra trasladan a una obra en la que confluyen sonidos caribeños, pop e instrumentos como acordeón, percusiones, guitarras y piano.

El videoclip narra con imágenes de playas, manglares y costas del Caribe colombiano el viaje de los artistas, quienes celebran la naturaleza, la identidad y la conexión con el mar.

INCLUIDO POR BILLBOARD ENTRE LOS MEJORES

El lanzamiento de este video acompaña el éxito del álbum ‘El Último Disco, Vol. 1’, en el que está presente el sencillo ‘Te dedico’, tema que fue incluido por la revista Billboard entre las mejores canciones de 2026 y alcanzó el primer lugar en las listas Latin Airplay y Tropical Airplay.

Otro de los temas del álbum, ‘Tuyo y nada más’, también llegó al número uno de la radio en Colombia, Ecuador, República Dominicana y Chile, consolidando la recepción del proyecto discográfico de Vives.

Asimismo, el cantante confirmó su participación en el concierto benéfico ‘A concert for Venezuela’, previsto para el próximo 23 de agosto en Los Ángeles y encabezado por Gustavo Dudamel junto a la Orquesta Filarmónica de esa ciudad, una iniciativa destinada a recaudar fondos para las comunidades venezolanas afectadas por los recientes terremotos en el país petrolero.

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