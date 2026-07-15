PLD a Abinader: El Gobierno reaccionó a presión de protestas

os dirigentes del PLD hablaron en rueda de prensa este 13 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO. – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) respondió este lunes a las declaraciones del presidente Luis Abinader, quien afirmó durante una entrevista que uno de los principales legados de su gestión será el fortalecimiento de las instituciones del Estado.

La organización opositora sostuvo que el mandatario está respondiendo a las crecientes presiones sociales y aseguró que la realidad del país contradice el discurso oficial sobre el fortalecimiento institucional.

CUESTIONA LOS RESULTADOS DE LAS INSTITUCIONES

El PLD reconoció que la reforma constitucional para limitar la reelección presidencial puede representar un aporte a las reglas democráticas, pero afirmó que esa medida, por sí sola, no demuestra que las instituciones dominicanas sean hoy más sólidas.

«La Constitución puede impedir una reelección, pero ningún texto constitucional puede sustituir la confianza de los ciudadanos en sus instituciones», expresó Temístocles Montás.

El dirigente peledeísta señaló que una democracia no se sostiene únicamente sobre normas escritas, sino sobre instituciones que funcionen, generen credibilidad y den respuesta a los problemas de la población.

Asimismo, el partido consideró que el fortalecimiento institucional debe medirse con resultados concretos y no con discursos, al tiempo que insistió en que la confianza ciudadana continúa deteriorándose.

ADVIERTE SOBRE EL DESCONTENTO SOCIAL

La organización política también reiteró que las manifestaciones de protesta, incluidos los cacerolazos registrados en distintos puntos del país, continuarán mientras persistan problemas como la inseguridad, el alto costo de la vida y la corrupción.

Además, sostuvo que el presidente Abinader ha tenido que responder a las demandas de la población debido al creciente descontento social y advirtió que, de mantenerse el rumbo actual, el país podría llegar al 2028 «en peores condiciones de las que encontró este gobierno en 2020».

an/am