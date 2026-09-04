Pitchers Aaron Sánchez y Carlos Rodríguez regresan a los Toros

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LA ROMANA.– Los Toros del Este anunciaron este jueves el regreso de los lanzadores Aaron Sánchez y Carlos Rodríguez para la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), ambos disponibles desde el primer día del campeonato.

Sánchez viene de conquistar el premio a Lanzador del Año en la pasada temporada, luego de registrar una destacada actuación con el conjunto romanense. El derecho estadounidense terminó con récord de 4-2, efectividad de 1.55 y WHIP de 0.95 en 46.1 entradas, además de ponchar a 34 bateadores y conceder apenas nueve boletos.

Por su parte, el nicaragüense Carlos Rodríguez tuvo cuatro aperturas durante la campaña anterior y concluyó con efectividad de 3.18 en 17 entradas. Permitió 11 hits, seis carreras, otorgó siete boletos y ponchó a 17 bateadores, con un WHIP de 1.06.

El gerente general de los Toros, Jesús Mejía, destacó el retorno de ambos brazos y aseguró que pueden asumir el rol de abridores principales en cualquier rotación del béisbol invernal.

“Estamos emocionados con el regreso de dos abridores probados. Sánchez y Rodríguez son dos lanzadores que pueden ser abridores número uno en cualquier rotación de ligas invernales”, manifestó Mejía.

La organización apuesta a que ambos lanzadores fortalezcan una rotación que tuvo un buen desempeño en la temporada pasada. Los abridores de los Toros registraron efectividad colectiva de 3.43 y encabezaron la liga con 17 aperturas de calidad.

Con el regreso de Sánchez y Rodríguez, el conjunto romanense comienza a estructurar una rotación con experiencia y capacidad para competir desde el inicio de la temporada 2026-27.

of-am