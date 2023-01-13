Pide legisladores aprueben ley de incentivo y fomento aviación civil
SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader llamó a los legisladores a que aprueben pronto el anteproyecto de ley para el Fomento y Competitividad de la Aviación Civil sometido al Congreso hace unos meses.
Explicó que la citada ley crearía un marco regulatorio de promoción, fomento y competitividad para los operadores aéreos dominicanos.
Dijo que esa ley promovería la competitividad de la industria de la aviación comercial a través de incentivos fiscales, lo que a su vez contribuiría a la rebaja de los pasajes aéreos, especialmente desde y hacia Estados Unidos.
QUE APRUEBEN UNA LEY QUE DIGA QUE: TODO DELINCUENTE QUE TENGA MAS DE DOS FICHAS Y VUELVA A DELINQUIR, SERA CONDENADO A 30 ANOS DE CARCEL Y ASI TENDREMOS EL PAIS MAS SEGURO DEL MUNDO, Y OTRA LEY QUE DIGA QUE: TODO HAITIANO DEPORTADO SI VUELVE A ENTRAR A LA RD SIN PERMISO, SERA CONDENADO A 4 ANOS DE CARCEL Y UNA MULTA DE 20 MIL PESOS PARA QUE SE ACABE EL RELAJO CON LOS HAITIANOS.
RARO QUE LA NARCO TAYOTA DEGENERADA NO SE DIO SU PASEITO PARA VISITAR A LA NARCO DIPUTADA LAVADORA PRMIЕRDISTА ROSA PILARTE Y SU NARCO FAMILIA LAVADORA DE LA VEGA. SON AMIGOS INTIMOS DE LA TAYOTA QUE HASTA UNO DE SUS HELICOPTEROS LE REGALARON PARA QUE HICIERA CAMPAÑA.
LA OLIGARQUIA POPI DEGENERADA Y NARCO LAVADORA ESTA DE FIESTA CON SU PRESIDENTE.
¡VAMOS POR MAS!
#NoSabenGobernar #GraciasDanilo #AbelEsProgreso #MoraoEntero2024 #FuckPRM
TODO EL PUEBLO DOMINICANO RESPALDA A DON ABEL MARTINEZ, ESPERANZA Y LUZ DE LA NACION ANTE UN DESGOBIERNO OLIGARCA E IMPROVISADO QUE TIENE AL PAIS EN LA MIERIA Y DESESPERANZA ABSULTA. EL PUEBLO ELIGIO ANTE EL PARTIDO DEL PUEBLO PLD.DON ABEL MARTINEZ ES LA ESPERANZA NACIONAL
POR ALGO TODO EL PUEBLO ACLAMA A GRITOS A SU GRAN LIDER DANILO MEDINA.
¡VAMOS POR MAS!
#NoSabenGobernar #GraciasDanilo #AbelPresidente2024 #MoraoEntero2024 #FuckPRM
ADIVINEN QUIEN ES GARANTE DE LOS PRESTAMOS PARA «INVERTIR» QUE TOMARA LA OLIGARQUIA POPI DEGENERADA PARA EXPLOTAR PEDERNALES (GRATIS),EL PUEBLO DOMINICANO.ES BURLANDOSE DEL PUEBLO QUE ESTA LA NARCO TAYOTA DEGENERADA,REGALANDO EL PAIS Y PONIENDO EL PUEBLO A PAGAR POR LOS RICOS.
POR ALGO TODO EL PUEBLO DOMINICANO ACLAMA A GRITOS A SU GRAN LIDER DANILO MEDINA.
¡VAMOS POR MAS!
#NoSabenGobernar #GraciasDanilo #AbelEsProgreso #MoraoEntero2024
ADIOS PEDERNALES. ACABAN DE APROBAR QUE REGALEN UNA PROVINCIA A LA OLIGARQUIA POPI DEGENERADA, TODO GRATIS PARA QUE HAGAN LOS QUE LE VENGA EN GANA INCLUYENDO LAS AREAS PROTEGIDAS. AL FINAL DEL CONTRATO SOLO TIENEN QUE ‘DEVOLVER’ LO QUE NO HAYAN EXPLOTADO/VENDIDO, GRAN NEGOCIO PARA LOS SOCIOS OLIGARCAS DE LA NARCO TAYOTA DEGENERADA.
EL PUEBLO EN LA MISERIA.
¡VAMOS POR MAS!
#NoSabenGobernar #GraciasDanilo #AbelEsProgreso #MoraoEntero2024
POR QUE LA NARCO TAYOTA DEGENERADA NO SE HA REFERIDO AL TEMA DE PEDERNALES, DONDE ESTAN REGALANDOLES TODOS LOS TERRENOS A LA OLIGARQUIA POPI DEGENERADA QUE HASTA PUEDEN VENDERLOS SI SE LES DA LA GANA.
EN QUE SE BENEFICIA EL PUEBLO CON ESE CONTRATO? Y PARA EL COLMO,AL FINAL DEL CONTRATO SOLO TIENEN QUE DEVOLVER «LO QUE SOBRE»,O SEA, LO QUE NO HAYAN VENDIDO.
¡VAMOS POR MAS!
#NoSabenGobernar #GraciasDanilo #AbelEsProgreso #MoraoEntero2024
BURLANDOSE DEL PUEBLO DOMINICANO, POR UN LADO LE DA MIGAJAS AL PUEBLO MIENTRAS ALIMENTA A LA OLIGARQUIA POPI DEGENERADA CON CAVIAR Y LANGOSTA, REGALANDOLES EL PAIS Y GOBERNANDO EXCLUSIVAMENTE PARA SU BENEFICIO.
LA NARCO TAYOTA DEGENERADA TIENE A TODO UN PUEBLO DESESPERADO, EN LA MISERIA, SIN OPORTUNIDADES, UN PUEBLO QUE ACLAMA A GRITOS AL PLD.
¡VAMOS POR MAS!
#NoSabenGobernar #GraciasDanilo #AbelEsProgreso #MoraoEntero2024 #FuckPRM