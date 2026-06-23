Pide independencia militar de EU y fabricación propias armas

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JERUSALEN.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este martes que el país debe liberarse de la dependencia militar de Estados Unidos y construir “una red independiente de armamento”, incluida la fabricación propia.

Netanyahu hizo las declaraciones durante un acto en el asentamiento de Gush Etzion, Cisjordania. Su oficina difundió el comunicado por redes sociales.

“Agradezco profundamente el apoyo que hemos recibido de nuestros amigos estadounidenses, pero necesitamos liberarnos de la dependencia y construir nuestra propia red de armamento independiente”, sostuvo.

“Quiero independencia armamentística. Israel tiene que fabricar su propio armamento con el objetivo de acabar con la dependencia, construir más y más poderío, integrar más y más tecnología y entrenar a más y más generaciones de comandantes. Eso determinará quiénes somos”, agregó.

Contexto regional

Netanyahu señaló que Israel “hace frente en estos momentos a Irán y sus grupos subsidiarios”. “Les hemos dado golpes. No ha terminado aún, pero es algo que depende de nuestra fuerza. Dónde estemos dentro de 30 años depende de nuestra fuerza, por lo que lo que estamos haciendo ahora es generar una mayor fuerza”, afirmó.

Las declaraciones se producen un día después de que Netanyahu, el ministro de Defensa Israel Katz y el jefe del Estado Mayor Eyal Zamir insistieron en que las fuerzas israelíes “continuarán actuando con determinación para mantener la zona de seguridad en el sur de Líbano”. Irán reclama el cese de esas operaciones en sus negociaciones con Estados Unidos.

Tensiones con Washington

Las acciones de Israel en Líbano y las advertencias de Teherán sobre violaciones al preacuerdo con Washington han generado fricciones. El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, sostuvo la semana pasada que Israel no puede resolver sus problemas de seguridad “a base de violencia” y que sectores críticos al acuerdo con Irán han “entrado en pánico”.

“Donald Trump es el único jefe de Estado del mundo que mantiene simpatías por la nación de Israel en estos momentos. Si yo estuviera en el gabinete del Gobierno israelí, no atacaría al único aliado poderoso que me queda en todo el mundo”, dijo Vance.