Pide independencia militar de EU y fabricación propias armas

JERUSALEN.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este martes que el país debe liberarse de la dependencia militar de Estados Unidos y construir “una red independiente de armamento”, incluida la fabricación propia.
Netanyahu hizo las declaraciones durante un acto en el asentamiento de Gush Etzion, Cisjordania. Su oficina difundió el comunicado por redes sociales.
“Agradezco profundamente el apoyo que hemos recibido de nuestros amigos estadounidenses, pero necesitamos liberarnos de la dependencia y construir nuestra propia red de armamento independiente”, sostuvo.
“Quiero independencia armamentística. Israel tiene que fabricar su propio armamento con el objetivo de acabar con la dependencia, construir más y más poderío, integrar más y más tecnología y entrenar a más y más generaciones de comandantes. Eso determinará quiénes somos”, agregó.
Contexto regional
Netanyahu señaló que Israel “hace frente en estos momentos a Irán y sus grupos subsidiarios”. “Les hemos dado golpes. No ha terminado aún, pero es algo que depende de nuestra fuerza. Dónde estemos dentro de 30 años depende de nuestra fuerza, por lo que lo que estamos haciendo ahora es generar una mayor fuerza”, afirmó.
Las declaraciones se producen un día después de que Netanyahu, el ministro de Defensa Israel Katz y el jefe del Estado Mayor Eyal Zamir insistieron en que las fuerzas israelíes “continuarán actuando con determinación para mantener la zona de seguridad en el sur de Líbano”. Irán reclama el cese de esas operaciones en sus negociaciones con Estados Unidos.
Tensiones con Washington
Las acciones de Israel en Líbano y las advertencias de Teherán sobre violaciones al preacuerdo con Washington han generado fricciones. El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, sostuvo la semana pasada que Israel no puede resolver sus problemas de seguridad “a base de violencia” y que sectores críticos al acuerdo con Irán han “entrado en pánico”.
“Donald Trump es el único jefe de Estado del mundo que mantiene simpatías por la nación de Israel en estos momentos. Si yo estuviera en el gabinete del Gobierno israelí, no atacaría al único aliado poderoso que me queda en todo el mundo”, dijo Vance.
Lo que el mundo debe pedir es el asesinato de este mataniños genocida medieval.
De cuál de los dos lados,
ISRAEL DEPENDE EN EL 95% DE EEUU. LA ****LA DE FIERRO IRAN SE LA HIZO UN COLADOR, LA FLECHITA DE DAVID LE QUITARON LA PUNTA. LIBANO LES HA ACABADO LOS TANQUES MIER-KAGAS (MERKAVAS)….VIVEN DESANGRANDO ECONOMICAMENTE A EEUU Y SUS SOLDADITOS SOLO SON GRANDE EN PERIODICOS…PUES HASTA LOS CHANCLETEROS DE PALESTINA LOS PONEN A LLORAR..
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PARASITO!
Ojalá. Israel es una garrapata dé los Estados Unidos. Los Gringos los pueden ayudar a los Israelíes adelantar esa meta apagando la fuente dé recursos qué le regalan ahora mismo. Esperemos qué esto sé cumpla 🙏
Netanyahu que así sea. Le envío las bendiciones.
GENOCIDA
CORROBORO.
Solo me gustaría saber tres cosas: Primero: Israel no es un país que produce, ni tiene ningún tipo de minerales para crear los microchips necesarios para misiles, interceptores, etc. entonces de donde lo sacarán si USA se enoja con ustedes y les pone sanciones? Segundo: Si Iran, Hezbollah, etc. se aprovechan de que ya USA no ayudaría a interceptar misiles, ni darles dinero, ni equipos militares que sucedería? Tercero y última pregunta: Que pasaría si USA dice: Bueno tienen que pagarnos todo el dinero que les hemos dado y si no lo hacen entonces, sanciones, perderán el único país que… Leer mas »
GENOCIDA, USTED SIN LA AYUDA DE ESTADOS
UNIDOS Y MI PAPI CHULO TRUMP SON UNOS
PARÁSITO DE PARASITOS. USTEDES SON
UNOS MAL AGRADECIDO QUE EL MUNDO
ENTERO LOS ODIAS A MUERTE. Y AHORA
DESPUÉS DE ESTA DERROTA EN ESTA
GUERRA EN IRÁN AHORA SE QUEDARON
SOLO EN EL MUNDO.
CORROBORO…
Israel es un parasito de los EU Israel sobrevive en base a la ayuda militar y financiera que suman muchos BILLONES de dolares si EU para esa ayuda Israel retocede a 1948 Israel no tiene recursos naturales de que depender no tienen una economia fabricante.de donde se van a mantener estos parasitos
Lamentablemente yo tengo muchos parasitos porque naci de una prostituta parasito y de un padre alcoholico por eso soy comunista
Que equivocado estamos en vez de construir paz amor y producir alimentos nos dedicamos a fabricar destrucción tristeza odio e,t,c y pensar que todo ésto está pasando por ideas religiosas fanatismo de los dos lados están sembrando más odio,nadie quiere que le desbaraten su casa o le maten un familiar
100% de acuerdo
AHÍ TIENEN😡 LOS QUE DEFIENDEN DISQUE QUE EL PUEBLO DE DIOS, SERÁ EL DE SATAN 😡
El otro LOCO GENOCIDA, además de Trump….
👍👍
😊👍
Totalmente de acuerdo con eso, todo país debe ser independiente y no depender de otro.
Las palabras del Primer Ministro Benjamin Netanyahu reflejan una realidad estratégica que toda nación soberana debe considerar: ningún país puede depender indefinidamente de otro para su seguridad nacional.
Israel ha agradecido históricamente el apoyo de EEUU, un aliado fundamental y amigo cercano. Sin embargo, la historia demuestra que las naciones más fuertes son aquellas capaces de desarrollar su propia industria de defensa
Sabes tanto que sabes a «ya tu sabes…empieza con M sigue con iI con E con D con r y termina A».
“Si el único conocimiento que puedes aportar es deletrear groserías, entonces el problema no es cuánto sé yo, sino lo poco que tienes tú para aportar a la conversación.”
TANTO AGRADECE QUE LOS ESPIA DESPUES DE BEBER LA SANGRE Y EL SUDOR DEL PUEBLO AMERICANO. TANTO ASI QUE LES HA UNDIDO BARCOS Y HA HECHO BANDERA FALSA A EEUU…….TUERTO SIONISTA DE POSTALITA.
100% DE ACUERDO ISRAEL DEBE SER MAS FUERTE, SHALOM YISRAEL, DIOS BENDIGA A ISRAEL!
Claro. Y más ahora que Trump ha dejado tirado al líder que está claro: Netanyahu. Bibi sabe que los Ayantosas no van a entregar el uranio. Van a hacer lo mismo de siempre, dar mil vueltas. Pero Trump necesitaba jn respiro. El problema seguirá e Israel se verá obligado a cajetear de nuevo a los Ayantosas.
TANTO AGRADECE QUE LOS ESPIA DESPUES DE BEBER LA SANGRE Y EL SUDOR DEL PUEBLO AMERICANO. TANTO ASI QUE LES HA UNDIDO BARCOS Y HA HECHO BANDERA FALSA A EEUU…….TUERTO SIONISTA DE POSTALITA.
Este MEGA delincuente lo que busca de todos modos no caer preso por los actos de corrupción que tiene en la justicia de ese país.
Curioso que llamen “mega delincuente” a Benjamin Netanyahu mientras ignoran que ha ganado múltiples elecciones, ha enfrentado investigaciones, comparecido ante los tribunales de su país y sigue sometido al Estado de derecho. En una democracia, las acusaciones se prueban en los tribunales, no en los comentarios de redes sociales. Además, si realmente su único objetivo fuera evitar la justicia, habría buscado desmantelar el sistema judicial hace años. Sin embargo, los mismos tribunales que sus críticos citan siguen funcionando y procesando sus casos. La diferencia entre una acusación y una condena parece perderse cuando el odio político reemplaza a los hechos.… Leer mas »
Comentario 5 estrellas.
Muy duro para que un alacrán comunista lo asimile.
Netanyahu no se esconde de nada. La justicia allí sigue su curso. Y las elecciones son libres.¿Qué más quieren estos odiosos?
Tan sonao pol tua palte. Espriella…
TANTO AGRADECE QUE LOS ESPIA DESPUES DE BEBER LA SANGRE Y EL SUDOR DEL PUEBLO AMERICANO. TANTO ASI QUE LES HA UNDIDO BARCOS Y HA HECHO BANDERA FALSA A EEUU…….TUERTO SIONISTA DE POSTALITA.
en tu preferido… sistema, mil nombres… nadie de la cúpula… cae preso… boca e’ peje…