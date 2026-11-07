Petróleo registra fuerte caída semanal por debajo de US$100

NUEVA YORK.– Los precios internacionales del petróleo cerraron la semana con fuertes pérdidas, en medio de las expectativas de una posible distensión de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y las perspectivas de una mayor disponibilidad de crudo en los mercados internacionales.

Al cierre de las operaciones, el barril de petróleo Brent se situó en US$98.32, con un ligero avance de 0.03 %, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, terminó en US$90.83, tras subir 0.34 %.

Sin embargo, esos pequeños incrementos no evitaron que ambas referencias acumularan importantes retrocesos durante la semana. El Brent perdió aproximadamente un 17 %, mientras que el WTI descendió cerca de un 13 %, en uno de los mayores desplomes semanales registrados desde 2020.

EXPECTATIVAS GEOPOLÍTICAS PRESIONAN LOS PRECIOS

El comportamiento del mercado estuvo influido por las expectativas de posibles negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que podrían contribuir a reducir los riesgos sobre el suministro energético y facilitar la recuperación de los flujos de petróleo desde Oriente Medio.

No obstante, la incertidumbre persiste debido a las tensiones en el golfo Pérsico y los riesgos que enfrenta el transporte de hidrocarburos a través del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el comercio mundial de petróleo.

A estos factores se suman las preocupaciones sobre el comportamiento de la demanda global y las perspectivas de disponibilidad de crudo.

MERCADOS PERMANECEN CERRADOS ESTE SÁBADO

Este sábado 7 de noviembre los mercados internacionales permanecen cerrados, por lo que las últimas cotizaciones corresponden al cierre de la jornada del viernes.

La caída semanal representa un alivio potencial para los países importadores de petróleo, entre ellos República Dominicana, debido a que una reducción sostenida de los precios internacionales puede disminuir los costos de adquisición de combustibles.

Sin embargo, el impacto en los precios que pagan los consumidores dependerá también de los impuestos, los costos de importación, los márgenes de comercialización y las decisiones de las autoridades nacionales.

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