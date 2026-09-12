Periodistas RD al servicio del sionismo e imperialismo (2 de 2)

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Preliminar

La primera parte de este ensayo aborda las acciones macabras emprendidas por Estados Unidos contra Venezuela. Dicha sección concluyó con el párrafo siguiente: No era democracia, era petróleo. Finalmente, cayó la máscara. Durante años, Estados Unidos habló de “libertad”, “democracia”, “derechos humanos” y “ayuda al pueblo venezolano”, pero tras imponer sanciones y asfixiar económicamente al país, agravar la escasez y la migración, bombardear el territorio, secuestrar al presidente Nicolás Maduro y trasladarlo a Nueva York, Donald Trump anunció, con orgullo, “el mayor acuerdo petrolero de la historia”, que tendrá una duración de cien años.

Continuación…

¿En qué consiste semejante acto de piratería?

1 – Este expolio, Erick Gutiérrez lo narra así: Una empresa controlada mayoritariamente por Estados Unidos recibirá concesiones por 100 años sobre 17 campos petroleros venezolanos, con reservas aproximadas de 65 mil millones de barriles, que representan más de una quinta parte de las reservas del país con más petróleo del planeta. Todavía Trump presume que con el botín duplica las reservas estadounidenses, mientras Marco Rubio lo llama “una gran victoria”.

2 – Tienen razón, es una gran victoria… para el invasor y sus corporaciones porque definitivamente no es un acuerdo entre socios, es el acta de un despojo firmada con la víctima contra la pared en la que primero te sanciono, después te asfixio, luego te invado, secuestro a tu presidente, impongo las condiciones y finalmente llamo “acuerdo” a la entrega de tu mayor riqueza.

3 – Lo peor de este acuerdo es que la derecha venezolana y sus cipayos hicieron el trabajo sucio cuando pidieron sanciones, celebraron el bloqueo, legitimaron la intervención y entregaron la patria y así abrieron la puerta para que otros firmaran el inventario.

4 – Todo esto, porque el quehacer de Estados Unidos y la oposición no era por democracia, ni por los derechos humanos, ni por liberar al pueblo venezolano; todo siempre fue por el petróleo. Estados Unidos no liberó a Venezuela, la saqueó con bandera, bombarderos y cómplices locales, como siempre lo hace. (Fin de la cita)

Enlace: No era democracia: era petróleo.

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Manipulación digital para ganar elecciones en nuestra América

5 – En estos días ha quedado al descubierto la fraudulenta actividad política digital del argentino Fernando Cerimedo (un agente de la CIA). Este quehacer ha sido fundamental en la comisión de fraudes electorales que se han dado en Argentina, Chile, Honduras, Colombia, El Salvador, Perú, Bolivia y Paraguay para llevar a la presidencia a locos y delincuentes genuflexos al poder yanqui. Nos referimos a: Javier Milei, José Antonio Kast, Narsy Asfura, Abelardo de la Espriella, Keiko Fujimori, Nayib Bukele, Rodrigo Paz y Santiago Peña.

6.- Este Fernando Cerimedo fue contratado por la CIA para cometer los fraudes con los cuales fue posible llevar al poder a los personajes referidos. Cerimedo, al ser descubierto, ha dicho: “Si hablo, caen 8 gobiernos”. A Cerimedo, para hacer su trabajo, se le descubrió en Bolivia una granja de bots. Una granja de bots es un sistema que coordina múltiples cuentas o dispositivos automatizados para ejecutar tareas digitales de manera masiva y simultánea.

7.- En este afán, para hacer efectiva la “política Monroe de América para los americanos”, Trump y la oligarquía mundial han dedicado enormes cantidades de dólares para financiar dichos fraudes electorales. Con este financiamiento han comprado votos, alterado procesos electorales y manipulado la opinión pública.

El fraude con ciberataques de la oposición venezolana en las elecciones del domingo 28 de julio de 2024.

8.- Durante las elecciones venezolanas del 2024, se registraron 30 millones de ciberataques por minuto al sistema electoral, lo que equivale a 500,000 ataques por segundo. Este nivel de ataque es considerado sin precedentes a nivel mundial y afectó el trabajo del conteo de votos a realizar por las diversas instituciones del gobierno y del Consejo Nacional Electoral (CNE). El ataque cibernético se hizo con granjas de bots establecidas en Macedonia del Norte, España, México y Argentina.

9.- Para crear el clima propicio al fraude planificado dentro y fuera del país, la estrategia de la oposición, conjuntamente con el ataque informático, realizó varias maniobras paralelas esenciales para que el fraude tuviese éxito. Tras dificultar el proceso del conteo con estos ataques informáticos, los organismos electorales venezolanos procedieron a la publicación de una página plagada de actas manipuladas. Concomitantemente, para que este fraude cuajase, se propalaron millones de noticias falsas.

10 – De esta propagación se encargaron las redes sociales y los medios de comunicación. Fue cuando Elon Musk, Corina Machado y Edmundo González y sus sicarios mediáticos, en aras de consolidar el fraude, inundaron las redes con mensajes de odio y con mentiras, como aquella de que habían ganado las elecciones 70 a 30. En este contexto, la oposición venezolana publicó miles de actas falsificadas por ellos en su página web.

Periodistas dominicanos al servicio del sionismo e imperialismo yanqui

11 – Como pueden recordar los once millones de dominicanos que habitan nuestra media isla, en los días anteriores y posteriores a las elecciones venezolanas realizadas el 28 de julio de 2024, la campaña de satanización contra Nicolás Maduro y el chavismo fue brutal. Las 24 horas del día, todos los medios de comunicación solo se ocuparon de llevar a cabo la macabra operación de satanizar y deshumanizar a Nicolás Maduro. En esta ocasión, miles de granjas de bots fueron utilizadas para manipular la opinión pública.

12 – En pos de hacer el mayor daño posible, la prensa oral y escrita, noticieros, programas de análisis y comentarios, entrevistas, páginas web, radio, televisión, Facebook, WhatsApp, miles de granjas de bots, etc., día y noche se mantuvieron difundiendo minuto a minuto un mensaje unificado: Nicolás Maduro es un bandido. Nicolás Maduro es un ladrón. Nicolás Maduro es un narcotraficante y jefe del cártel de los Soles. Nicolás Maduro está masacrando a los venezolanos. Nicolás Maduro ha destruido a Venezuela, a tal punto que ha propiciado la inmigración de 10 millones de venezolanos. Nicolás Maduro es un inepto, un burro. Nicolás Maduro se robó las elecciones. Nicolás Maduro tiene 700 millones de dólares depositados en Suiza. Nicolás Maduro tiene mansiones en la RD. Nicolás Maduro es un terrible dictador. El gobierno de Nicolás Maduro es ilegal; Edmundo González fue quien ganó las elecciones con el 70 por ciento de los votos.

13 – Este mensaje unificado era difundido por todo el territorio nacional las 24 horas del día, minuto a minuto, de modo que cada dominicano podía oír este mensaje 10 veces en una hora, lo que equivale a 240 repeticiones en 24 horas y a 1,680 en siete días. Esta táctica cumplía perfectamente con el postulado de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de la Alemania nazi: “Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad, o algo queda”.

14 – Esta guerra mediática cumplió con creces su objetivo. El pueblo dominicano en un 80 por ciento creyó estas falacias. Y no solo las creyó, sino que se llegó a un punto donde resultaba peligroso contradecir a alguien estas infamias. La gente estaba convencida y horrorizada de la existencia de un Trujillo en Venezuela. Te hablaban con pasión de la repulsión y el odio que sentían contra este “terrible dictador” que era capaz de cometer las atrocidades más macabras contra su pueblo. Fueron muchos los dominicanos a los que oí decir: Si tuviera la oportunidad, ahorcarían a Maduro con sus propias manos. Durante días, semanas y meses no se hablaba de otra cosa; el tema matriz era: Nicolás Maduro es un dictador siniestro, un narcotraficante que se había robado las elecciones del 28 de julio de 2024.

15 – La humanidad jamás había conocido semejante guerra mediática contra un gobernante para derrocarlo y más cuando se trata de un hombre bueno y honesto como Nicolás Maduro y contra un chavismo que solo ha querido hacer valer la soberanía de su país y sobre sus recursos naturales.

16 – Con esta táctica de Joseph Goebbels se cumple la máxima de Malcolm X: si no estás alerta contra los medios de comunicación, ellos te harán odiar al oprimido y amar al opresor. Esto es así, porque hoy en día los medios de comunicación pertenecen al establishment y los usan como arma de control mental de masas e individuos. Esta visión se alinea con teorías de la comunicación y la sociología. Autores como Noam Chomsky han explicado cómo los grandes poderes usan los medios para «fabricar el consentimiento» y dirigir la opinión pública hacia intereses particulares, debilitando la democracia y la verdad.

17 – Llegado a este punto, se evidencia el vasallaje de la mayoría de la prensa dominicana al imperialismo yanqui y al sionismo, lo que ha dado origen a un pueblo que, al no tener el nivel intelectual requerido para confrontar las mentiras e infamias que la prensa mercenaria difunde a sus anchas, por ello, desgraciadamente, nuestro pueblo se ha convertido en lo que una vez profetizó Joseph Pulitzer: Con el tiempo, una prensa mercenaria, demagógica, corrupta y cínica crea un público tan vil como ella misma. Este logro es bien sencillo en un pueblo inculto y semianalfabeto, cuyo alumnado queda en los últimos lugares en las pruebas de matemáticas, ciencia, lectura y comprensión; por ende, estos no son capaces de comprender textos extensos, abordar conceptos abstractos o contrarios a la intuición. A estos, lógicamente, les es imposible abordar con conocimiento de causa la problemática venezolana, cuyo análisis requiere conocimientos de economía e historia, y por supuesto de geopolítica y geoeconomía.

A modo de conclusión

A – El título de este ensayo —“Periodistas de RD al servicio del sionismo e imperialismo”— se encuentra plenamente justificado a la luz de los hechos. Me refiero a un grupo de comunicadores cuyo servilismo resulta evidente: ninguno ha manifestado opiniones que desaprueben o condenen el genocidio que los líderes israelíes están perpetrando contra el pueblo palestino. Todos han guardado silencio ante las atrocidades cometidas por el ejército israelí, bajo la dirección de Benjamín Netanyahu con el respaldo de Estados Unidos. Para empeorar la situación, estos periodistas defienden u omiten pronunciarse sobre la invasión y colonización de Venezuela por parte del ejército estadounidense. Asimismo, hacen caso omiso al saqueo de los recursos de esa nación andina —oro y petróleo— por conglomerados transnacionales. En cuanto al bloqueo contra Cuba, algunos lo justifican abiertamente y otros simplemente ignoran el tema.

B – Por otra parte, estos comunicadores tampoco se han pronunciado en contra de los fraudes electorales que han llevado al poder a ocho presidentes latinoamericanos de ultraderecha, uno con impronta de loco y otros caracterizados por tendencias autoritarias, vínculos con el narcotráfico y sumisión a los intereses imperiales. Me refiero a Javier Milei, José Antonio Kast, Narsy Asfura, Abelardo de la Espriella, Keiko Fujimori, Nayib Bukele, Rodrigo Paz y Santiago Peña.

C – En estos casos, los periodistas a los que nos referimos reservan sus críticas, satanización y deshumanización únicamente para Nicolás Maduro. Frente a los fraudes mencionados y el genocidio en curso contra palestinos y cubanos, prefieren guardar silencio. No es necesario nombrarlos uno por uno; el pueblo consciente los identifica perfectamente, especialmente la nueva generación de jóvenes ansiosos de dinero y de escalar socialmente, que hoy conducen programas supuestamente dedicados al análisis y la orientación. Todos ellos se han alejado del periodismo íntegro que practicaron figuras como Joseph Pulitzer y Orlando Martínez, optando en cambio por tomar como referentes a personajes de las tinieblas como Bonillita Aybar y Jaime Bayly.

¿A estos periodistas, qué los mueve a ser mercenarios, qué los motiva a ser tan tremendistas?

D – A lo largo de la historia, tanto hombres como mujeres han sido impulsados por el amor al dinero a cometer actos de ignominia y traición, sin importar cuán atroces sean. Este comportamiento es recurrente, al punto de que incluso el nombre de Dios es utilizado en vano. En la actual guerra mediática contra Maduro y el chavismo, muchos periodistas y comunicadores se han enriquecido al prestarse a la bajeza de satanizar a ese gobernante y contribuir a su derrota y secuestro. Hoy, como resultado de esa guerra mediática, Venezuela se ha convertido en una colonia de Estados Unidos, claramente saqueada por transnacionales estadounidenses. Además, con la complicidad de estos comunicadores, Cuba y Palestina están sufriendo un genocidio cruel y absurdo en esta era digital y que presume de ser cristiana.

E – No obstante, toda regla tiene su excepción; no he visto a figuras como Pablo McKinney, Julito Hazim, Domingo Páez, Juan Antonio Cruz Trifolio, Cristino del Castillo, Edith Febles, ni a otros pocos que podrían contarse con los dedos de una mano, sumarse a este complot contra nuestros pueblos hermanos de América. En esta conspiración merecen una mención especial ciertos políticos dominicanos y algunos comentaristas que se autodenominan expertos en geopolítica. A estos últimos los desenmascararemos en otro momento.

F – Finalmente, vuelvo a preguntar: ¿por qué periodistas, políticos y supuestos expertos en geopolítica se prestan a la felonía de servir a los intereses de grupos sionistas e imperialistas, cuyo “dios” es el poder y el dinero, y que además promueven actitudes racistas y xenófobas? Ante esta situación, la Biblia ofrece algunas respuestas: “Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición” (1 Timoteo 6:9). “Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males; por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores” (1 Timoteo 6:10). “El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y el que ama el mucho tener, no sacará ganancia. También esto es vanidad” (Eclesiastés 5:10). Ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas” (Mateo 6:24).

A mis lectores, les dejo la palabra…

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