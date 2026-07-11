Partidos AlPaís, FA y OD exigen transformación de la Policía RD

Guillermo Moreno, junto a María Teresa Cabrera y Miguel Alejandro Martínez en rueda de prensa este 9 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.- Los partidos Alianza País, Frente Amplio y Opción Democrática exigieron una transformación estructural de la Policía Nacional tras la muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, a manos de un agente.

Durante una rueda de prensa, Guillermo Moreno, junto a María Teresa Cabrera y Miguel Alejandro Martínez, leyó una declaración conjunta en la que califican el hecho como una ejecución y sostuvo que no se trata de un caso aislado, sino de una muestra de un problema estructural dentro de la institución.

CUESTIONAN ACTUACIÓN POLICIAL

Dijeron que con frecuencia se registran muertes de ciudadanos a manos de agentes policiales, incluso cuando estos ya han sido detenidos o no representan una amenaza.

«Durante los primeros seis meses de 2026, 147 personas fallecieron en intervenciones policiales, frente a 122 en el mismo período de 2025, lo que evidencia un incremento de la violencia policial», indicaron.

También denunciaron que, además de las muertes, persisten casos de golpizas, torturas, detenciones arbitrarias, abusos de autoridad y apropiación ilegal de bienes.

EXIGEN INVESTIGACIÓN Y REFORMA

Las organizaciones responsabilizaron al Ministerio Público de no investigar de manera efectiva estos casos y de aceptar con frecuencia la versión policial de supuestos «intercambios de disparos», lo que, según afirmaron, favorece la impunidad.

Entre sus demandas solicitaron que el asesinato de Darlin Mercado sea esclarecido y sancionado conforme a la ley; una depuración integral de la Policía con reevaluaciones psicológicas al personal armado.

Asimismo, investigaciones de oficio sobre toda denuncia de abuso policial y sustituir la actual reforma por una transformación profunda que fortalezca una policía comunitaria, preventiva y respetuosa de los derechos humanos.

an/am