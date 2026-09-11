Parque Mirador Sur tiene ahora nombre de Joaquín Balaguer

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y otros funcionarios del Ayuntamiento junto a dirigentes del PRSC en un acto en el que fue oficializado al nombre de Joaquin Balaguer en el parque Mirador Sur, de Santo Domingo.

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SANTO DOMINGO, 11 de septiembre.– La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, encabezó ayer jueves un acto en el cual fue develada una tarja que oficializa el nombre de Parque Mirador Sur Dr. Joaquín Balaguer, en reconocimiento al fallecido expresidente dominicano y en cumplimiento de una resolución aprobada por el Concejo de Regidores en 2019.

La designación fue establecida mediante la resolución 3 del año 2019, aprobada por el organismo que agrupa a los regidores de la Alcaldía del Distrito Nacional, al amparo de las leyes 176-07 y 49 de 1966, que modifica la Ley 2439 de 1950.

RECONOCIMIENTO AL LEGADO

Durante el acto, Mejía destacó que la mejor manera de honrar a una persona que dedicó parte de su vida al país es preservar su legado y las obras que impulsó. “Porque la mejor forma de honrar a un hombre que ha trabajado y se entregó a un país es preservando su legado y sus obras”, expresó la Alcaldesa durante las palabras centrales de la actividad.

Señaló que con el develamiento de la tarja se materializa otro paso para reconocer oficialmente el nombre del parque, una de las principales áreas verdes del Distrito Nacional.

El senador de La Vega y primer vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao, agradeció a la alcaldesa por dar cumplimiento a una normativa que permanecía aprobada desde hacía varios años.

“No puede ser otra persona que Carolina la que hiciera justicia e iniciara a cumplir esa ley”, dijo Genao, quien destacó el papel de Balaguer en la concepción y construcción del parque.

El regidor Julio César Martínez, propulsor de la iniciativa, expresó su satisfacción por la materialización de una propuesta que, según dijo, había promovido durante años.

ACTO EN EL KILÓMETRO CERO

La ceremonia se realizó en el kilómetro cero del Parque Mirador Sur y contó con la presencia del presidente del Concejo de Regidores, Giancarlo Vega; el secretario general del PRSC, Rafael Papito Cruz; y el diputado Manuel Núñez.

También asistieron el miembro del Directorio Presidencial del PRSC, Máximo Castro Silverio; el presidente de la Fundación Joaquín Balaguer, Joaquín Ricardo; el exsecretario general de la Liga Municipal Dominicana, Johnny Jones, además de regidores, colaboradores de la Alcaldía, familiares y seguidores del extinto líder político.

LEGADO DE BALAGUER

Joaquín Balaguer fue escritor, intelectual y político dominicano. Gobernó el país en seis ocasiones y durante sus administraciones promovió numerosas obras de infraestructura, entre ellas avenidas, carreteras, viviendas, presas y edificaciones institucionales.

Entre las obras vinculadas a su gestión figura el Parque Mirador Sur, inaugurado el 25 de diciembre de 1970, del cual fue ideólogo y principal propulsor.

Además de su extensa trayectoria política, Balaguer desarrolló una importante producción literaria como ensayista y poeta, con una influencia significativa en la vida política e intelectual dominicana durante gran parte del siglo XX.

sp-am