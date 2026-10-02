Fedoclubes inaugura Torneo de Baloncesto Superior Femenino

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SANTO DOMINGO, RD.- La Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes) puso en marcha el XIII Torneo Nacional de Baloncesto Superior Femenino “No Violencia Contra la Mujer”, por la Copa Seaboard “Energía Limpia”, en un emotivo acto celebrado este martes en el polideportivo del Club Deportivo y Cultural Renacer, en el sector de Guachupita.

En la justa participan los equipos Cañeras de La Romana, Leñeras de Los Mina, Pueblo Nuevo de Villa Duarte, Turistas del Este, Caribes de Sabana Perdida, Laguneras de San Cristóbal, Élite de Yamasá, Dinámicas de Los Alcarrizos y Águilas de Guachupita, quienes disputarán durante el torneo la supremacía del baloncesto femenino nacional.

El presidente de Fedoclubes, Roberto Ramírez, agradeció el respaldo recibido para la realización del evento por parte del presidente de la República, Luis Abinader Corona; la empresa Seaboard “Energía Limpia”; el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), dirigido por Alberto Rodríguez, y el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec).

Asimismo, agradeció el respaldo de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), presidida por el ingeniero Rafael Uribe, quien estuvo representado por su vicepresidente, Junior Páez (Jipy).

Al pronunciar las palabras centrales, Ramírez destacó el compromiso de Fedoclubes con el desarrollo del deporte femenino y agradeció el apoyo de las instituciones y empresas que hacen posible la celebración del torneo, resaltando que el evento también busca llevar un mensaje de concienciación y rechazo a la violencia contra la mujer.

Durante el acto hicieron uso de la palabra el Inmortal del Deporte y viceministro de Deportes, Fernando Teruel; Fernando Geraldino, gerente de Responsabilidad Social de Seaboard, y la diputada Melina Sánchez, quienes resaltaron la importancia de respaldar el deporte femenino y las iniciativas que promueven valores y una sociedad libre de violencia.

En la ceremonia estuvieron presentes William Cabral Lugo, presidente de la Asociación de Baloncesto de la Provincia Santo Domingo (Abasado); Edwin Castillo (Tatico), presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina); Gilberto de la Cruz, presidente del Club Renacer; Teresa Durán, Inmortal del Deporte; Danny Pérez, del Club Tierra Santa; Manolo Chevalier, y Augusto Martínez, presidente de la Asociación de la Unión Deportiva de la Provincia Santo Domingo (Udeprosado), entre otras personalidades.

El certamen reafirma el compromiso de Fedoclubes con el desarrollo del deporte femenino, la juventud y la promoción de una cultura de “No Violencia Contra la Mujer”.

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