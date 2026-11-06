Papa León XIV llega a Uruguay e inicia una gira por la región

MONTEVIDEO, 6 de noviembre 2026.- El papa León XIV inició este viernes 6 de noviembre una gira apostólica por América Latina por Uruguay, Argentina y Perú, en un recorrido que se prolongará hasta el próximo 17 de noviembre y contempla encuentros con fieles, autoridades y representantes de distintos sectores de la sociedad.

La visita comenzó en Uruguay, donde el pontífice tiene previsto desarrollar actividades en Montevideo y otras localidades del país. Posteriormente, viajará a Argentina, donde su agenda incluirá encuentros pastorales y actos religiosos en ciudades como Buenos Aires y Córdoba.

La tercera etapa del recorrido tendrá lugar en Perú, donde el líder de la Iglesia católica visitará distintas comunidades y participará en actividades vinculadas con la misión evangelizadora de la Iglesia. Lima figura entre los principales destinos de esta parte de la gira.

El viaje constituye una ocasión para fortalecer la presencia de la Iglesia católica en América Latina y promover espacios de diálogo sobre temas de interés social, entre ellos la solidaridad, la pobreza, la justicia, la convivencia y los desafíos que enfrentan las comunidades más vulnerables.

La presencia del pontífice también genera expectativas entre los sectores religiosos de los países incluidos en el itinerario, especialmente entre los fieles que esperan participar en las celebraciones y encuentros programados durante su visita.

Con este recorrido, León XIV mantiene su acercamiento pastoral a América Latina, una región de significativa tradición católica y donde la Iglesia continúa desempeñando un papel importante en la vida espiritual y social de millones de personas.