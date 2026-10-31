PANAMA: Nuevo sismo de magnitud 6,1 sacude el país

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Ciudad de Panamá, 31 oct.- Un nuevo sismo de magnitud 6,1 sacudió hoy el territorio panameño, con epicentro a 18 kilómetros al este de Tonosí, central provincia de Los Santos, en medio de la actividad telúrica que persiste tras el terremoto del pasado 9 de octubre.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá precisó que el movimiento ocurrió a las 10:50, hora local, con una profundidad de 10 kilómetros. El reporte es preliminar y sus parámetros podrían actualizarse.

Tras el temblor, estudiantes de la Universidad de Panamá fueron evacuados, mientras hasta el momento no se dispone de información sobre daños materiales o personas afectadas.

La nueva sacudida ocurre cuando la cifra de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,5 del 9 de octubre ascendió a tres, tras confirmarse el deceso de una mujer de 86 años que permanecía hospitalizada desde el día 14.

La Caja de Seguro Social informó que la paciente falleció en la Ciudad de la Salud, donde recibía atención especializada.

El desastre afectó principalmente a las provincias de Los Santos, Veraguas, Herrera y Coclé, con daños en viviendas, centros educativos e infraestructuras públicas.

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