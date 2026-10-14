Pacto propuesto para garantizar una seguridad ciudadana

POR YSOCRATES PEÑA REYES Y JUAN MERA MONTERO

INTRODUCCIÓN:

Conforme a la visión estratégica del Consejo Regional de Desarrollo (CRD), con sede en San Francisco de Macorís, la paz social no es un subproducto del crecimiento económico, sino su precondición.

Por tanto, este organismo estima que nuestra nación amerita con urgencia un Plan Integral de Seguridad Ciudadana concebido como Política de Estado, no de gobierno, que articule una conjunción de esfuerzos donde cada institución y cada ciudadano aporte su capacidad.

La entidad sustenta su propuesta en los factores que la criminología moderna reconoce como determinantes para una cultura de paz: familia funcional, educación en valores, control de economías ilícitas, institucionalidad fuerte y oportunidades productivas. Junto a lo indicado, valora que la evidencia nacional e internacional demuestra que la prevención es 7 veces más barata que la represión.

I. LA FAMILIA: PRIMERA ESCUELA Y PRIMER CUARTEL CONTRA LA DELINCUENCIA:

Para este Consejo, la crisis de seguridad que vive la República Dominicana no nace en la calle, nace en la sala de la casa.

Según los análisis de la institución, el 68% de los expedientes que llegan a fiscalías tienen su raíz en la familia fragmentada por precariedad económica, migración interna y pérdida de autoridad parental. El 52.49% de las denuncias del primer trimestre de 2026 corresponden a violencia intrafamiliar, según el Ministerio Público.

Ha constatado que de un hogar hacinado y sin acceso a terapia surgen en cadena la violencia intrafamiliar, los feminicidios, la deserción escolar, los embarazos en adolescentes y el reclutamiento de menores por puntos de droga.

Por ello, este organismo afirma que intervenir en la familia es enfrentar cinco problemas con una sola inversión.

En consecuencia, se propone declarar la intervención familiar como prioridad de seguridad nacional con cinco instrumentos reforzados:

1. Programa Nacional «Familia Fuerte, Barrio Seguro»: Escuela para Padres de 40 horas obligatoria y certificada, con enfoque en disciplina positiva. Meta: 50,000 familias en 2 años.2. Centros de Atención Integral a la Familia (CAIF): en cada provincia con psicología, mediación y asistencia legal gratuita. Prioridad en las provincias con mayor tasa de feminicidios.3. Intervención casa por casa* en los 100 barrios de Alta Incidencia identificados por el Mapa de Calor de la Fuerza de Tarea Conjunta.4. Ley de Paternidad Responsable: con Registro Nacional de Padres Morosos que impida pasaporte, licencias y préstamos, ante el 31.5% de uniones tempranas antes de los 18 años.5. Programa «Hogares de Paz»: con RD$3,000 mensuales condicionados a 5,000 familias que mantengan a sus hijos en la escuela y sin violencia, con auditoría social de juntas de vecinos.

Para la entidad, por cada peso invertido en familia, el Estado ahorra en los recursos que debe invertir en policías y el sistema judicial.

II. SOCIEDAD CIVIL Y SECTOR PRIVADO: LA CORRESPONSABILIDAD COMO PILAR:

Para el organismo de desarrollo, las encuestas de Latinobarómetro demuestran que iglesias, juntas de vecinos y bomberos gozan de más confianza que los partidos, sinembargo permanecen desarticulados del sistema de seguridad. Solo el 23% de los delitos se denuncia por desconfianza.

La institución sostiene que la seguridad es un bien público que cuesta, y quien más se beneficia de la estabilidad, más debe aportar a producirla.

Por ello, en su propuesta resalta como tarea:

1. Formalizar las Mesas Comunitarias de Seguridad con participación vinculante y voto de iglesias, juntas, clubes y empresarios locales, con actas públicas mensuales.2. Crear el Fondo de Responsabilidad Social para Seguridad Ciudadana donde el sector privado aporte 1% de sus utilidades a programas preventivos con incentivos fiscales de 150% deducible.3. Otorgar la certificación «Empresa Segura»* a compañías que financien iluminación, cámaras y empleos a jóvenes en riesgo, con sello para licitaciones públicas.4. Establecer la Red de Mediadores Comunitarios para resolver el 70% de conflictos de convivencia sin llegar a fiscalías, descongestionando el sistema.

III. PREVENCIÓN Y COMBATE AL TRÁFICO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS ILÍCITAS:

Para esta entidad, el verdadero organizador territorial de la violencia barrial no es el gran narcotráfico transnacional, es el microtráfico. La Policía incautó más de 546 mil sustancias vinculadas a microtráfico solo entre enero y mayo de 2026.

Se advierte que un punto de venta desarticula una cuadra completa, recluta menor como mulos, genera porte ilegal de armas y produce adicción desde los 13 años.

Se ha calculado que un adicto sin tratar le cuesta al Estado entre RD$750,000 y RD$1,200,000 anuales en emergencias y procesos, mientras un programa de rehabilitación cuesta siete veces menos. Para este Consejo, tratar al adicto solo como delincuente es reproducir el delito.

Frente a esta realidad, propone una Doble Vía Estratégica:

1. Separación institucional clara: persecución al crimen organizado a cargo de DNCD y Ministerio Público, y política de salud pública para el consumidor a cargo de Salud Pública.2. Centros Regionales de Atención Integral a Adicciones (CRAIA): bajo modelo de comunidad terapéutica de seis meses en alianza con iglesias, financiados con el 20% de bienes incautados por extinción de dominio.3. Programa de Interdicción Focalizada e Inteligente (PIFI): que sustituya las redadas masivas por inteligencia barrial precisa sobre 300 puntos críticos identificados por el Observatorio del Delito.4. Reinserción laboral obligatoria post-rehabilitación vinculada a empleo en empresas con certificación «Empresa Segura» y seguimiento de 12 meses.

IV. EDUCACIÓN EN VALORES: EL BLINDAJE MORAL DE LA NACIÓN:

Para el organismo, resulta incomprensible que el Decreto 121-13 que crea la Mesa Nacional de Seguridad, Ciudadanía y Género excluya al MINERD, MESCYT e INFOTEP, precisamente los órganos que forman al 80% de la juventud.

Observa que mientras la escuela no forma en valores, ese vacío es llenado por la narcocultura. El IDEICE reporta que la deserción escolar alcanzó 3.5% en 2024-2025 equivalente a 91,451 estudiantes, pero en secundaria llega a 5.70%, y 1 de cada 4 adolescentes de 15 a 17 años no asiste a la escuela. 3925

Para cerrar esa brecha, sugiere:

1. Incorporar de urgencia por decreto al MINERD, MESCYT, INFOTEP y Ministerio de la Juventud a la Mesa Nacional de Seguridad.2. Establecer el Plan Nacional de Educación en Valores como Eje Transversal desde inicial hasta universitario con cátedras de Honestidad, Responsabilidad, Patriotismo Constitucional, Respeto a la Ley y Trabajo Digno.3. Rescatar la Moral y Cívica desde 4to de primaria hasta 6to de secundaria con instructores formados por las Fuerzas Armadas y la sociedad civil.4. Ejecutar el Programa «Escuelas Abiertas 24/7» para que los planteles se conviertan los fines de semana en centros culturales y deportivos, con meta de 500 escuelas en el primer año, para ganarle la calle a la delincuencia.

V. CREACIÓN DE OPORTUNIDADES: EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y DIGNIDAD HUMANA:

Para el Consejo Regional, un joven NINI tiene 11 veces más probabilidad de ser cooptado por una banda que uno vinculado al sistema productivo. Según el Banco Mundial, la tasa NINI fue de 25.8% en 2024, aunque el programa Oportunidad 14-24 la redujo a 16.59% con más de 200,000 jóvenes reinsertados. La CEPAL reporta 15.9% en 2023, una mejora, pero aún crítica. 534f3f481dd2

La institución reconoce que las iniciativas como Supérate existen, pero están dispersas. Para la entidad, el mejor programa de seguridad es un empleo digno.

En ese sentido, estima dar pasos a las siguientes iniciativas:

1. Ventanilla Única de Oportunidades (VUO en cada Gobernación y Alcaldía que integre vacantes, becas INFOTEP/ITLA y crédito Promipyme/Banca Solidaria en 48 horas.2. Programa «Mi Primer Empleo Seguro» con subsidio salarial del 50% por seis meses a empresas que contraten jóvenes de 18 a 24 años de barrios vulnerables, con meta de 10,000 jóvenes en dos años y contrato de 12 meses mínimo.3. Fondo Regional de Capital Semilla de RD$200 millones para 1,000 emprendimientos juveniles con tutoría empresarial de 12 meses y tasa de 0% el primer año.4. Formación Técnica Acelerada en oficios de alta demanda: electricista, refrigeración, paneles solares, fibra óptica, programación junior y agente bilingüe call center, con cursos de 3 meses y empleo garantizado mediante alianzas con CONEP.

VI. MODERNIZACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y DIGNIFICACIÓN POLICIAL:

Estima este organismo que no se puede exigir ética a un agente que gana miseria y duerme en un destacamento sin baño. El modelo actual es reactivo y militarista, no preventivo.

Para el Consejo, la reducción de homicidios de 13.20 en 2022 a 7.39 en septiembre de 2026 demuestra que la focalización funciona, pero requiere policías dignificados. 6e0e

Por ello, propone las pautas siguientes:

1. Dignificación real: salario base mínimo de RD$40,000 netos, bono de riesgo, seguro médico premium familiar, plan de vivienda policial y becas universitarias para sus hijos.2. Carrera policial meritocrática de 4 niveles con ascenso por evaluación anual, polígrafo y evaluación ciudadana del cuadrante, no por amiguismo político.3. Policía de Proximidad por Cuadrantes* de 8×8 calles, con el mismo equipo 24/7 en tres turnos, motocicleta, GPS, bodycam obligatoria y APP de reporte directo conectada al 911.4. Instituto Regional de Criminología y Derechos Humanos* para formación continua en mediación y uso proporcional de la fuerza, con certificación internacional.5. Régimen de consecuencias: depuración trimestral con participación de sociedad civil y publicación de ranking de cuadrantes.

VII. TECNOLOGÍA, INTELIGENCIA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL:

Esta institución enmarca que hoy se delinque con iPhone, drones y criptomonedas, y se persigue con radio análoga y libreta. La falta de integración entre 911, Policía y Ministerio Público hace que la información se pierda.

Para el organismo, un barrio oscuro es un barrio entregado.

Ante esto, considera la motorización de:

1. Sistema Integrado de Videovigilancia Regional Nordeste-Cibao Central* conectado al 911 con 2,000 cámaras con analítica de video y reconocimiento de placas, con centro de mando regional.2. Observatorio Regional del Delito que produzca cada lunes el Mapa de Calor por municipio, barrio y hora, como hace la Fuerza de Tarea Conjunta, para patrullaje basado en datos. Actualmente 28 territorios ya están en un dígito, replicar modelo. 6e0e3. Botones de Pánico Comunitarios en 5,000 colmados, farmacias y paradas de motoconcho conectados al 911, con tiempo de respuesta menor a 5 minutos.4. Plan «Luz y Vida”: levantamiento de 500 espacios oscuros y abandonados para iluminar con paneles solares, limpiar y convertir en canchas y parques. Donde llega la luz y el deporte, se va la droga.

VIII. JUSTICIA OPORTUNA Y CULTURA DE DENUNCIA:

La entidad constata que solo el 23% de los delitos se denuncia por desconfianza y miedo, y la impunidad genera reincidencia. En feminicidios, solo el 13% de las víctimas había denunciado antes del crimen en 2026.

Para este organismo, el delincuente sabe que no será denunciado y si es apresado, será liberado rápidamente.

Al efecto propone:

1. Tribunales de Flagrancia en en todas las regiones que dicten medidas en 48 horas, con jueces especializados.2. Casas de Justicia Comunitaria para resolver conflictos menores sin llegar a fiscalía, meta: 70 casas en el Nordeste y el Cibao Central.3. APP Denuncia Segura con denuncia anónima georreferenciada, seguimiento en tiempo real y chat con fiscal, con protección de identidad.4. Programa de Protección efectiva a Víctimas, Testigos y Denunciantes* con reubicación temporal, apoyo psicológico y subsidio económico de RD$10,000 por 3 meses.

IX. GOBERNANZA LOCAL Y PARTICIPACIÓN MUNICIPAL:

Este Consejo asume que la seguridad se gana o se pierde en el municipio, no en el despacho del Ministro.

Por tanto, considera relevante lo siguiente:

1. Consejos Municipales de Seguridad* presididos por el Alcalde con plan local propio y reuniones semanales obligatorias con acta pública.2. Policía Municipal preventiva* articulada con la Nacional para ordenamiento y prevención, con 100 policías municipales por municipio cabecera.3. Inversión mínima obligatoria* del 5% del presupuesto municipal en prevención de violencia y rescate de espacios, con fondo concursable del CRD. 4. Ranking anual de Municipios Más Seguros* del Nordeste y Cibao Central con premio anual de RD$5 millones para obras preventivas, para competir por la paz.

X. PLAN DECENAL 2026-2036: DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO A LA POLÍTICA DE ESTADO:

La institución considera que el país no ha fracasado por falta de planes, ha fracasado por exceso de planes de cuatro años que cada gobierno desmonta. Ningún país ha reducido la criminalidad con operativos de 90 días. La seguridad requiere 10 años mínimo.

En tal virtud, llama asumir:

1. Convertir el Plan Decenal en Ley Orgánica* y firmarlo como Pacto Nacional por la Seguridad Ciudadana por Presidencia, Congreso, partidos, CONEP, iglesias, universidades y sociedad civil.2. Establecer metas duras y medibles:* reducir homicidios de 7.39 actual a 4 por 100,000, feminicidios en 60% (de 89 en 2024 a menos de 35), deserción de 5.7% en secundaria a 2%, y elevar la denuncia de 23% a 70%. 6e0e3. Presupuesto plurianual blindado* de 2.5% del PIB en prevención y que 30% de lo recuperado por extinción de dominio vaya exclusivamente a prevención y rehabilitación.4. Auditoría externa independiente anual* con publicación del Ranking de Cumplimiento, porque lo que no se mide, no mejora. Evaluación a cargo de universidades y PNUD

XI. ESTADÍA DE LOS PROBLEMAS: LA RUTA CRÍTICA Y LA RUTA DE RETORNO:

Este organismo visualiza que la delincuencia no es un hecho súbito, es una ruta con cinco estadías. Si no intervenimos en la primera, siempre llegaremos tarde a la última.

En la Estadía 1, de Vulnerabilidad Silenciosa de 0 a 10 años, el hogar con desempleo y hacinamiento produce un niño sin supervisión. Hay 309,611 NINI entre 15 y 24 años según ONE 2022.En la Estadía 2, de Desconexión de 11 a 14 años, deserta de la escuela, prueba alcohol y es reclutado como campana por RD$500.En la Estadía 3, de Cooptación de 15 a 18 años, porta arma del punto y comete atracos menores. En la Estadía 4, de Carrera Criminal de 19 a 25 años, integra banda estructurada y entra a una cárcel donde se profesionaliza, costando RD$35,000 mensuales sin producir. En la Estadía 5, de Irreversibilidad Social, muere violentamente o queda con cadena perpetua social, dejando hijos que reinician en la Estadía 1. Entre 2016 y 2024, 1,072 menores quedaron huérfanos por feminicidios.

Frente a esta ruta, el plan de este Consejo traza las pautas para cada estadía en su raíz: Para la Estadía 1, Escuela para Padres, CAIF y Hogares de Paz. Para la Estadía 2, Escuelas Abiertas 24/7 y Plan Luz y Vida. Para la Estadía 3, CRAIA y Mi Primer Empleo Seguro. Para la Estadía 4, Policía de proximidad y Tribunales de Flagrancia. Y para la Estadía 5, romper el ciclo con el Plan Decenal.

Contempla pues este organismo, que no hay delincuente que no haya sido primero un niño abandonado por todos. Por tanto, la seguridad más barata se hace en la cuna, no en la celda.

XII. CONCLUSIÓN ESTRATÉGICA DEL CRD: EL PACTO SOCIAL POR LA PAZ:

Para el Consejo Regional de Desarrollo., la seguridad ciudadana no se decreta, se construye, no se importa, se cultiva.

La visualiza, que no es un asunto de policías y cárceles, sino como un resultado de un pacto social superior.

Entiende el organismo, que está más que demostrado que el problema no es policial, es humano; no es un problema de balas, es un problema de valores, familia y oportunidades.

Para el Consejo, la pregunta no es cuántos policías necesitamos, sino cuántos niños tenemos que salvar de la calle para no necesitar tantos policías mañana.

Entiende pues, que el modelo represivo tradicional está agotado. Llenar cárceles de jóvenes NINI que el Estado nunca educó ni empleó no es seguridad, es venganza social, y la venganza no produce paz.

Asumiendo la indicada realidad, llama pasar de la seguridad como represión a la seguridad como corresponsabilidad, donde la familia forme, la escuela eduque en valores, la empresa genere empleo digno, la iglesia oriente, la junta de vecinos vigile, la policía proteja con dignidad y la justicia sea pronta.

Esa sinergia, con el Plan Decenal 2026-2036 como Política de Estado blindada por ley y presupuesto, es la única capaz de producir esa sociedad inclusiva, segura, sana, justa y con oportunidades para todos que soñaron los fundadores y que demanda con urgencia el pueblo dominicano.

Conforme a la visión del Consejo Regional de Desarrollo, Inc., implementar de las estrategias que propone para una eficaz seguridad ciudadana, constituye una ruta diáfana para la formación de un laboratorio de paz que sea columna de la consolidación de nuestras regiones y de las familias dominicanas, lo cual debemos lograr, ya que el país lo urge y lo espera.

Los autores son.

1) Dr. Ysócrates Andrés Peña Reyes, director General del Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), abogado y politólogo, Tel. 809-244-5496. Correo: crd. consejoregionaldedesarrollo@ yahoo.com. San Francisco de Macorís, R.D

2. Lic. Juan Alfonso Mera Montero, coordinador General de Estrategias de Desarrollo de Instituciones Empresariales y Comerciales del Consejo Regional de Desarrollo (CRD), empresario. Tel. 809-244-5496. Correo: crd. consejoregionaldedesarrollo@ yahoo.com. San Francisco de Macorís, R.D

JPM