Pacheco critica abandono de sesión en Cámara de Diputados

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SANTO DOMINGO.– El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, deploró este martes que los legisladores abandonaran la sesión en solidaridad con la diputada Millyz Martínez, quien denunció una agresión en la provincia Elías Piña.

Pacheco consideró que una actuación incorrecta no debe responderse con otra similar y sostuvo que ningún suceso justifica la interrupción de los trabajos legislativos.

“Ante una situación mal hecha no se puede responder con otra parecida”, expresó el titular del órgano legislativo, al insistir en que las diferencias deben manejarse sin paralizar las labores del Congreso.

En ese sentido, convocó a sesión ordinaria para este miércoles 14 de octubre, a las 10:00 de la mañana, con el propósito de conocer la agenda correspondiente.

El legislador reiteró que siempre ha defendido la continuidad de los trabajos parlamentarios, independientemente de las circunstancias que se presenten en el hemiciclo.

Asimismo, recordó que, durante su gestión como vocero de las bancadas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y del Partido Revolucionario Moderno (PRM), pocas veces optó por retirarse de las sesiones, pues entiende que la labor legislativa debe prevalecer ante cualquier situación.

dh/am