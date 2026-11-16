Abandono de las ruinas de Pueblo Viejo, La Vega

La Vega, municipio cabecera de la provincia que lleva el mismo nombre, ubicada en la región norte del pais, además de la fertilidad de sus tierras y de sus abundantes aguas, posee una gran riqueza cultural, histórica, religiosa y arqueológica, que otros países no las tienen.

Dichas riquezas son el fruto de haber sido la cuna de grandes primicias económicas, históricas y religiosas que aquí se produjeron desde su fundación, por el almirante Cristóbal Colón, el 8 de diciembre de 1495, con el nombre de La Concepción de La Vega, en honor a la virgen, cuyos festejos se celebran en España ese día. La Vega fue destruida por un terremoto ocurrido el 2 de diciembre del año 1562.

Estas primicias se encuentran ubicadas en el lugar conocido hoy como «Pueblo Viejo», donde se inició la evangelización en América. Aún se conservan partes de sus históricas ruinas, en casi un completo estado de abandono, arrabalización y destrucción, debido a la inclemencia del tiempo y a la falta de mantenimiento de las instituciones responsables de conservar y proteger el patrimonio, el legado histórico, cultural y religioso de la nación.

Las mismas esperan desde hace varios siglos, la intervención del Estado dominicano, para su rescate y remosamiento, para así poderles contar a las presentes y futuras generaciones, su historia y su pasado. Estas se encuentran dentro de unos terrenos, que fueron declarados como Parque Nacional Arqueológico e Histórico, pero los mismos, dado el abandono, han ido a parar a manos extrañas, pues han sido adquiridos y vendidos a terceras personas.

Entre las diferentes primicias que aquí se dieron, se citan: la primera molienda de la caña de azúcar, la primera fundición de metales, los primeros bautizos, los primeros enterramientos de indígenas; el primer acueducto, la primera fortaleza, el Fuerte de la Concepción; el primer monasterio; la primera casa de la moneda del Nuevo Mundo, donde se acuñaron las primeras monedas en el continente americano.

La Vega fue sede de la segunda Diócesis del nuevo mundo, siendo su primer obispo Fray Pedro Suárez de Dezza, en el año 1511; aquí se instaló el primer molino de azúcar o trapiche, donde se inició la producción industrial de azúcar (melao) en América; la primera casa de alfarería y fundición de metales; el primer bautismo cristiano. Fray Ramón Pané realizó allí la primera conversión al cristianismo de un indígena y los primeros matrimonios.

Támbien, el santuario Nuestra Señora de Las Mercedes, en el Santo Cerro, considerado el primer santuario mariano de América, entre otras importantes primicias.

La Diócesis de La Vega, conjuntamente con varias instituciones privadas, culturales, sociales y diferentes personalidades, han emprendido el llamado «Sendero de la Fe», con la idea de promover el origen de la fe y la cultura cristiana en nuestro país, desde el el inicio de la colonización hasta nuestros días.

Este importante proyecto consite en hacer un recorrido por todos aquellos lugares donde el catolicismo tuvo una gran incidencia, con guías expertos en asuntos religiosos, culturales e históricos, desde el lugar por donde se inició la evangelización cristiana en el nuevo mundo, en Pueblo Viejo, La Vega.

Además, visitar al primer santuario mariano, ubicado en en el Santo Cerro, donde se instalaron los primeros mercedarios; visitar el monumento La Luz del Nuevo Mundo, una gigantesca cruz que simboliza la primera cruz que plantó Cristóbal Colón en el nuevo mundo, hasta llegar a la Catedral Inmaculada Concepcion de La Vega, luego al Museo Sacro, lugar donde se encuentra una parte de la riqueza religiosa y cultural que se pudo rescatar de las ruinas, ya que una gran parte fue sustraída. También dicho recorrido incluye la visita a diferentes centros culturales, artísticos e históricos, que se encuentran alrededor del Parque Duarte.

Con esta iniciativa, también se pretende atraer a turistas religiosos, a historiadores, arqueólogos y amantes de la cultura universal de diferentes países, que no sólo buscan un turismo de playas, montañas y de sol, los cuales visitarán nuestros restaurantes, diferentes museos, como el del carnaval, que tambien se remonta a esa época y demás lugares turísticos, lo que merece todo el apoyo de la ciudadanía y de las instituciones responsables para que este proyecto se convierta en una realidad.

Para que este hermoso proyecto cumpla con su cometido, que se pueda llevar a feliz término, el Ministerio de Cultura, a quien le corresponde proteger el patrimonio cultural del país, o en su defecto, el Ministerio de Turismo, deben comprometerse a rescatar dichas ruinas y devolverles su valor histórico, pues en las condiciones de abandono y descuidos en que se encuentran en la actualidad, sin señalizaciones, informaciones, atenciones, oficinas, baños, iluminación y protección, no motivan a que los turistas vengan a conocer esas riquezas perdidas en un basurero.

Ambos ministerios deben preocuparse por prestar las debidas atenciones a este importante proyecto, tal como se hizo con el monumento erigido en honor a Fray Antón de Montesinos, de la Orden de los Dominicos, en Santo Domingo, por las fuertes denuncias que este hizo ante los colonizadores españoles, por las tantas injusticias y violaciones cometidas por estos contra los aborígenes, el 21 de diciembre de 1512, conocido también, como el Sermón de Adviento, el cual dio origen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948.

El Ministerio de Turismo tiene ante sí la oportunidad de proyectar estas primicias históricas como parte de nuestra identidad religiosa y cultural, fortaleciendo el turismo cultural y religioso. Ojalá se tome conciencia sobre esta situación, pues en cualquier país del mundo, que no cuenta con estas primicias históricas y religiosas, debemos pagar una determinada suma de dinero para poder observar su patrimonio cultural, pues el turismo no es solo sol, playas y montañas: también es memoria histórica, conciencia y espiritualidad. Ojalá que así sea

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