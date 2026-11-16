¿Qué es una vitamina? (2 de 2)

Observación para un debate de interés científico y económico.

Durante los últimos años ha cobrado relevancia la diferenciación entre la vitamina (D), tradicionalmente prescrita durante décadas, y la vitamina (D3) que aparece en productos comerciales a precios frecuentemente muy superiores.

Como químico y ciudadano preocupado por la defensa del bolsillo del pueblo dominicano, considero razonable analizar esta situación con espíritu crítico. La evidencia científica disponible indica que la vitamina D3 posee ventajas farmacológicas en determinadas circunstancias, especialmente por su mayor capacidad para mantener niveles sanguíneos adecuados durante más tiempo. Sin embargo, también resulta legítimo preguntarse si el creciente interés comercial alrededor de algunos suplementos podría estar acompañado, al menos en parte, por incentivos económicos propios de una industria que mueve miles de millones de dólares a nivel mundial.

Esta reflexión no implica negar la utilidad de la vitamina D3 ni cuestionar las decisiones médicas fundamentadas en evidencia científica. Significa simplemente recordar que la medicina y la salud pública deben mantenerse vigilantes para que el acceso a los tratamientos continúe siendo compatible con la realidad económica de la población. Dicho de otra forma, una sustancia química que prevenga o sirva para el tratamiento de una enfermedad se debe poder comprar de alguna forma por la mayoría de la población dominicana.

La preocupación adquiere especial importancia si imaginamos un escenario en el que los déficits de vitamina D alcanzaran una prevalencia comparable a enfermedades crónicas tan frecuentes como la diabetes o la hipertensión arterial. En tal caso, la necesidad de suplementación prolongada mediante productos de alto costo podría representar una carga económica difícilmente sostenible para muchas familias dominicanas sin el apoyo de programas estatales de salud.

Se insiste, tal como se ha escrito en textos anteriores, en que la verdadera prioridad para la salud pública dominicana está indicada en los próximos párrafos.

Independientemente del debate sobre las distintas presentaciones de vitamina D, la mayor amenaza nutricional para la salud del pueblo dominicano probablemente no se encuentra en una posible deficiencia de vitamina D3, sino en la composición química de muchos alimentos industrializados que forman parte de la dieta cotidiana.

El exceso de sal favorece la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares. El exceso de azúcares añadidos contribuye al desarrollo de obesidad, diabetes tipo 2, hígado graso y otras alteraciones metabólicas. A ello se suman numerosos aditivos destinados a mejorar el sabor, el color, la textura o la conservación de los productos alimentarios.

Sería científicamente incorrecto atribuir a todos los aditivos químicos un efecto perjudicial, ya que muchos de ellos han sido evaluados y autorizados por organismos reguladores. Sin embargo, el patrón general de consumo de alimentos ultraprocesados sí está claramente asociado a una mayor carga de enfermedades crónicas en numerosos países, incluida la República Dominicana.

Aunque no existen estimaciones precisas que permitan calcular cuánto cuesta exactamente al sistema de salud dominicano cada componente de esta problemática, una aproximación razonable permite afirmar que las enfermedades relacionadas con una alimentación inadecuada consumen anualmente miles de millones de pesos entre hospitalizaciones, medicamentos, consultas médicas, estudios diagnósticos, incapacidades laborales y pérdida de productividad.

Por esta razón, la principal gestión de riesgos para el pueblo dominicano no debería centrarse exclusivamente en aumentar el consumo de suplementos o medicamentos, sino en vigilar la composición química de los productos industrializados que forman parte de la alimentación diaria. Reducir el exceso de sal, azúcares y componentes ultraprocesados probablemente tendría un impacto mucho mayor sobre la salud colectiva que cualquier intervención basada únicamente en suplementos nutricionales.

La historia de la vitamina D nos enseña que la naturaleza dotó al ser humano de mecanismos extraordinarios para mantener su equilibrio biológico. La luz solar, una alimentación adecuada y estilos de vida saludables continúan siendo herramientas fundamentales para preservar la salud. Sin embargo, cuando se analiza el futuro de la salud pública dominicana, la atención debería dirigirse principalmente hacia la calidad química y nutricional de los alimentos que llegan cada día a la mesa de la población, pues es allí donde probablemente se encuentra una de las mayores oportunidades para prevenir enfermedades.

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