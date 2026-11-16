Escogido derrota Licey; Estrellas superan Toros en beisbol de RD

SANTO DOMINGO. – Los Leones del Escogido derrotaron 4 carreras por 2 a los Tigres del Licey en el tradicional enfrentamiento capitalino, mientras que las Estrellas Orientales vencieron 6-5 a los Toros del Este, en los partidos correspondientes a la jornada de este domingo del campeonato de béisbol otoño-invernal dominicano 2026-2027.

En el estadio Quisqueya Juan Marichal, los Leones se impusieron a sus eternos rivales azules para mantenerse en la primera posición de la tabla de clasificación y ampliar su ventaja sobre los Tigres.

El triunfo escarlata representa otro resultado importante en la lucha por los primeros puestos del torneo, cuando los equipos avanzan en la disputa por un boleto a la postemporada.

ESTRELLAS GANAN EN LA ROMANA

En el estadio Francisco Micheli, de La Romana, las Estrellas Orientales consiguieron una apretada victoria 6 carreras por 5 sobre los Toros del Este, en un encuentro que mantuvo la emoción hasta el final.

El conjunto verde logró imponerse por la mínima diferencia y sumó un triunfo importante para sus aspiraciones de avanzar en la tabla de posiciones.

ESCOGIDO SE MANTIENE EN LA CIMA

Con estos resultados, los Leones del Escogido continúan al frente del campeonato, seguidos por los Tigres del Licey, mientras las Estrellas Orientales fortalecen su posición en la lucha por la clasificación.

La jornada también incluyó el encuentro entre Gigantes del Cibao y Águilas Cibaeñas, que fue reportado como pospuesto.

La pelota dominicana continúa su calendario con una cerrada competencia entre los seis equipos por los puestos de clasificación.

POSICIONES SERIE REGULAR

EQUIPO J G P PCT DIF 24 16 8 .667 – 24 14 10 .583 2 23 11 12 .478 4.5 23 11 12 .478 4.5 22 9 13 .409 6 24 9 15 .375 7

of-am