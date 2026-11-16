Principios para redacción con IA (7 de 12)

El autor es periodista, mercadólogo, catedrático y escritor. Reside en Santo Domingo.

El ser psíquico/biológico activo –reflexivo, generoso, optimista, visionario y carismático- posee superioridad jerárquica, por su valor numérico y ético/legal frente a la inteligencia artificial pasiva –sin estímulos, espontaneidad, discernimiento ni conciencia en el probabilismo- en el texto y contexto. La tecnología disruptiva está supeditada al proceso cognitivo, por lo que la proa, la vanguardia, la vigilancia y el control está a cargo, indiscutiblemente, del ser psíquico/biológico.

Lejos del entorno societario y personal, sin deliberar y en los entresijos de la ligereza y la superficialidad lineal/temporal o contextual, ¿está la IA en capacidad de identificar alternativas y tomar decisiones acertadas?

Los juicios valorativos y las resoluciones más apropiadas se toman fundamentados en distintos principios de balance y consonancia, como la Teoría de Decisión, formulada en 1946 por el psicólogo austriaco Fritz Heider, y la Teoría de la Congruencia enunciada en 1955 por Charles Osgood y Percy Tannenbraum. No zambullidos en algoritmos fríos.

El miércoles 28 de octubre de 2026 fue inaugurado, en el hotel Camino Real de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el XXX Congreso Hispanoamericano de la Prensa, con la asistencia de unos 200 periodistas, profesores y estudiantes de comunicación de distintos países, entre ellos la República Dominicana.

Durante una conferencia que dicté, luego de la inauguración del evento, exhibí a los concurrentes –como un diamante- un ejemplar del libro “Manual de Estilo para Contenidos Asistidos por Inteligencia Artificial”, editado por el periodista dominicano Wilfredo Polanco, y desde el pódium resalté que se trata de la primera obra de su naturaleza sobre la IA publicada en nuestro país.

Este libro, publicado en octubre de 2025, comienza con una “Guía Rápida de Principios para la Redacción con la IA” o decálogo, imprescindible para periodistas y estudiantes de comunicación social:

1.- Supervisión Humana. ¿Qué significa? La IA no decide por ti: el control es humano. ¿Qué debo hacer? Revisa, edita y valida todo lo generado por IA antes de publicarlo.

2.- Trazabilidad. ¿Qué significa? Todo contenido debe ser rastreable. ¿Qué debo hacer? Registra herramienta, versión, fecha y propósito de uso.

3.- Transparencia. ¿Qué significa? El lector tiene derecho a saber si hubo intervención de IA. ¿Qué debo hacer? Declaralo en el texto, en nota o sección específica.

4.- Verificación factual. ¿Qué significa? La IA puede inventar datos plausibles (alucinaciones). ¿Qué debo hacer? Verifica nombres, fechas, cifras y fuentes antes de usar.

5.- Voz Humana. ¿Qué significa? Los textos no deben sonar mecánicos ni impersonales. ¿Qué debo hacer? Ajusta tono, estilo y ritmo para reflejar su intención y autoría.

6.- Adaptación por Sector. ¿Qué debo hacer? No todas las normas aplican igual en todos los contextos. ¿Qué debo hacer? Aplica las pautas sectoriales específicas del manual.

7.- No Autoría de la IA. ¿Qué significa? La IA no puede asumir responsabilidad editorial. ¿Qué debo hacer? Nunca la incluyas como autora; solo como herramienta de apoyo.

8.- Ética y Proporcionalidad. ¿Qué significa? No todo lo que puede hacerse con la IA debe hacerse. ¿Qué debo hacer? Úsala si aporta valor, sin reemplazar tu responsabilidad.

9.- Protección de Datos. ¿Qué significa? Las IA pueden no ser seguras por defecto. ¿Qué debo hacer? No ingreses datos sensibles sin garantías de privacidad.

10.- Actualización Permanente. ¿Qué significa? Las normas y tecnologías evolucionan rápido. ¿Qué debo hacer? Consulta actualizaciones del manual y participa en su mejora continua.

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