Desafíos económicos y financieros

No es secreto que la presente administración se ha visto expuesta a una serie de retos económicos, financieros y de salubridad, los cuales han sido mitigados por la gran capacidad de resiliencia que le ha caracterizado.

En los últimos 6 años (2020-2026) la administración Abinader ha tenido que lidiar con los más desafiantes acontecimientos de salubridad, altos aranceles, guerras con impactos en la economía y finanzas públicas, inflación galopante, a pesar de ello el gobierno dominicano ha sabido manejar los distintos riesgos con gallardía y valentía.

Ahora bien, estos cambios bruscos que se han sucedido en el mundo con impacto en el país han sido enfrentados, gracias al buen uso de los recursos del Estado, pues la actual administración ha sabido eficientizar los recursos públicos a pesar de los tantos vaivenes que aún enfrenta. Popularmente ha hecho de tripas corazón.

A pesar de todo ello, el país exhibe indicadores económicos y financieros envidiables ante las demás naciones de la región al extremo de que este año 2026 cerrará con un crecimiento económico de un 4.5% del Producto Interno Bruto, entre otros indicadores asombrosos.

Recientemente, la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings elevó la calificación de BB- a BB+ al reconocer la capacidad de crecimiento, la resistencia frente a las perturbaciones externas y una mayor fortaleza institucional.

Fitch Ratings también resalta en su más reciente informe, las limitaciones fiscales que impiden al país alcanzar el grado de inversión, se ha mejorado mucho pues se está a un pasito de llegar al grado de inversión, pero todavía se está en grado especulativo o calificación BB+, es decir, baja recaudación, elevado costo de la deuda y un sector eléctrico que continúa absorbiendo recursos públicos.

Estar en grado de inversión es tener buena reputación para que se puedan captar más financiamientos con menos costo y lograr mayores inversiones.

La calificación que Fitch Ratings otorga al país de elevar la misma a BB+ es un reconocimiento significativo de la trayectoria económica del país, sin dejar de reconocer que aun el país no ha resuelto sus problemas estructurales.

Fitch, ha identificado que la nación dominicana tiene una economía con capacidad para crecer por encima de otras naciones de riesgo crediticio comparable, un sector externo relativamente sólido y una trayectoria de deuda pública manejable.

Advierte no obstante, que el país tiene debilidad de los ingresos fiscales, rigidez presupuestaria y pérdida del sistema eléctrico lo que limita la calidad crediticia del Estado.

Los retos o amenazas globales no dejan de merodear las finanzas públicas dominicanas.

El indicador más preocupante de las finanzas del país según Fitch es la proporción de los ingresos públicos que debe destinarse al pago de intereses de la deuda.

El pasado año 2025, esa carga representó el 21.9% de los ingresos gubernamentales frente al 11.9% correspondiente a los países con calificación BB+.

Entre los principales indicadores económicos que actualmente exhibe el país se resaltan: la inflación que ha subido a 5.14% siendo el rango meta 4.00%+-1.00%, la inflación subyacente 4.61%, la tasa de política monetaria 5.50%, el Índice Mensual de las Actividades Económicas a septiembre 5.6%, tipo de cambio RD$60.50 por dólar, Reservas Internacionales netas a septiembre 2026 US$15,235.2 millones.

Hay fuertes desafíos que superar pues el entorno externo se mantiene muy turbulento aún, a veces con posibilidades de agudizarse.

Recientemente, la prensa trae la información de que la tasa de inflación de los Estados Unidos de Norteamérica subió a 3.9% aproximadamente, meta de 2%, lo que lleva a pensar que en la reunión de diciembre 2026 la Fed propondrá un aumento de la tasa de política monetaria, la cual hoy se encuentra entre 3.75% a 4.50%, lo que induce a decir que la misma influirá para que los bancos centrales también ajusten sus tasas de interés.

Tal el caso del Banco Central de la República (tasa de política monetaria 5.50%) ya que también en el país subió la inflación de 5.12% a 5.14%, meta 4.00%+-1.00%.

El presidente Dominicano Luis Rodolfo Abinader Corona, al dar respuesta a la pregunta de que la vida está cara, a pesar del buen desempeño macroeconómico, el primer mandatario respondió que: “reconozco que hay problema con el costo de la vida porque con la guerra en Irán se ha desatado un aumento en los hidrocarburos y eso desata transversalmente un aumento en el costo de la vida”. “Ha subido la inflación por encima de la meta estimada”.

Los subsidios han sido alicientes o mitigaciones de los altos precios de los combustibles. No para eliminar sino para suavizar el impacto de los factores externos que afectan el costo de la vida en la población dominicana, especialmente en las personas que tienen ingresos fijos.

No ha sido fácil soportar los cambios bruscos que la economía y las finanzas dominicanas han tenido que lidiar o enfrentar.

Las autoridades dominicanas han tenido que emplearse a fondo para evitar que el país perezca en sus intentos de crecer, de ser una economía emergente con miras hacia el desarrollo económico y social.

La vida no da tregua, los eventos económicos y financieros tampoco, por ello las autoridades monetarias y fiscales se mantienen continuamente monitoreando los entornos internos y externos, a los fines de evitar las sorpresas que siempre están latentes.

Por su parte el superior gobierno, gran timonel dirigiendo y vigilando el orden, la disciplina, la seguridad social y jurídica, la paz, la pulcritud, la honestidad y el buen uso de los recursos públicos, con el propósito de garantizar un clima sano que favorece la inversión extranjera directa (IED).

felix.felixsantana. santanagarc@gmail.com

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