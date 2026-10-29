P. RICO: Arrestan mujer buscada en R. Dominicana por asesinato

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SAN JUAN.- Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals) y las Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) arrestaron a una dominicana buscada en su país por asesinato.

Contra Ana Tahiri Acevedo Brito, se había emitido una orden de arresto en territorio dominicano y una Notificación Roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Acevedo Brito presuntamente ingresó de manera irregular a Puerto Rico y posteriormente consiguió empleo como cuidadora en una residencia privada.

Las autoridades también sospechan que la mujer estaba involucrada en la explotación financiera de personas mayores.

jt-am