Ordenan detención imputado por asesinato presidente Haití

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Puerto Príncipe, 26 jun.- El juez instructor haitano Jean Denis Cyprien emitió una orden de arresto contra el periodista Jean Monard, como parte de la investigación desplegada hoy en el país por el asesinato en 2021 del presidente Jovenel MoÃ¯se.

La acción legal fue cursada después de que la oficina de Cyprien le enviara varias citaciones al imputado, quien se abstuvo de comparecer a las audiencias a las que debía asistir por la investigación en curso, añadió el diario Haiti24.

El magistrado encomendó a la Dirección Central de la Policía Judicial la implementación de medidas para ejecutar la orden judicial contra el reportero imputado, cuyo paradero de desconoce.

La autoridad dispuso también que las autoridades haitianas soliciten la actuación de la Interpol, caso de encontrarse en el extranjero Monard, sospechoso de varios delitos relacionados con este caso, precisó Haiti24.

La justicia haitiana -recordó la fuente- trata hace años de esclarecer el asesinato del presidente MoÃ¯se en la noche del 6 al 7 de julio de 2021 en Puerto Príncipe, crimen que sumió al país en una inestabilidad política vigente cinco años después.

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