OPINION: ¿Israel, gobernado por hombres de Dios o de Satanás?

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

Preliminar

El título de este artículo viene a propósito del postulado bíblico que establece que este mundo está gobernado por el príncipe Satanás, y porque resulta chocante, que el llamado “pueblo de Dios” sea extremadamente belicoso y tan alejado de aquel mandamiento cristiano que reza “amaos los unos a los otros”, a tal punto, que Israel, con su beligerancia nos puede conducir a la apocalíptica Tercera Guerra Mundial. Con esta introducción, vayamos al tema de hoy, para un debate civilizado de las ideas.

1 – La Biblia, el texto sagrado del llamado “pueblo de Dios”, en varios de sus libros canónicos y en los evangelios, nos revelan que desde Adán y Eva nuestro mundo está dirigido por Satanás (el maligno, el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, el gobernante de este mundo, el del poder inicuo, el príncipe de la potestad del aire, etcétera).

2 – Como el pueblo de Israel afirma que ellos son el pueblo elegido de Dios y que la Biblia es su palabra, entonces, no hay nada que refutar a la aseveración de ese libro, en cuanto a que este mundo está gobernado por Satanás; por consecuencia, los gobernantes de las naciones (con sus excepciones), son los discípulos más avezados del diablo, valga decir, los más malignos, los más crueles, los más perversos. Por esa razón el mundo desde Adán y Eva se ha venido precipitando al caos de manera sostenida e ininterrumpida, puesto que si Dios fuera el gobernante de este mundo, es obvio que la condición actual de nuestro planeta fuera diferente; entonces no hubiésemos tenido esclavitud, ni feudalismo, ni inquisición, ni cruzadas, ni colonialismo, ni capitalismo, ni comunismo al estilo Stalin, ni musulmanes talibanes, ni habría injusticias sociales, ni hambrunas, ni la deshumanización que hoy prevalece, ni empresarios explotadores, ni el deterioro del medio ambiente, ni el racismo que acusamos, ni tuviéramos abocados a una Tercera Guerra Mundial, que darse, conllevará a la destrucción total de nuestro hábitat.

3 – De este fin del mundo, en Mateo 24, Jesús pronosticó cuales eran sus señales; asegurando, que no quedaría piedras sobre piedras, porque todo sería derribado. Como augurio de este fin, “el hijo de Dios” vaticinó guerras y rumores de guerras, que se levantará nación contra nación y reino contra reino, que habrá hambre y terremotos en diferentes lugares, siendo todo apenas el comienzo de los dolores.

4 – Para más señales del fin del mundo, Jesús predijo más eventos catastróficos: “Entonces los entregarán para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe; unos a otros se traicionarán y se odiarán; y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará; pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones; entonces vendrá el fin.

5 – Habrá una gran tribulación, – se lee en los evangelios – como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá jamás. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna; las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos”. La señal del Hijo del hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todos los pueblos de la tierra. Ese día verán al “Hijo del hombre” venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Al sonido de la gran trompeta Dios mandará a sus ángeles, y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. Cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Se desconocen el día y la hora de aquella venida. Nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperen. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan.

Debate de las ideas

6 – Se define una generación humana como el conjunto de todas las personas nacidas en un lapso de aproximadamente veinte años, o también la duración de una fase de la vida de una persona (la infancia, la edad adulta, la mediana edad y la vejez). En este tiempo la misma puede ser de 20 años, o entre 70 y 80 años. Si Jesús aseguró que el fin del mundo no pasaría de una generación de su tiempo, entonces, para que esta profecía se cumpliera, el fin del mundo debió de darse en el año 20 o entre los años 35 y 40 que era el promedio de vida de una generación en los tiempos de Jesús; sin embargo, han transcurrido dos mil años y ese fin del mundo (según los evangelios), no se ha dado tal como Jesús pronosticó.

7 – Por otro lado, en Romanos 13:1, San Pablo, refiriéndose a los gobernantes y gobiernos de este mundo nos dice: “Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas”. Este versículo es contradictorio, puesto que nos convida a la sumisión y a no luchar contra los tiranos y contra quienes nos esclavizan y le roban al pueblo, todo lo contrario de lo que hizo Jesús. De modo, que también, todas las tribulaciones que el mundo padece (guerras, hambrunas, pestes, injusticias sociales, deterioro del medio ambiente, etc.), por causa de los malos gobiernos y las inconductas de la humanidad, es porque Dios le ha cedido la gobernanza del planeta al príncipe de las tinieblas. Si es así, entonces Dios es el culpable de todas las tragedias que están aconteciendo en la tierra, por poner su gobernanza en manos del demonio y sus discípulos. No me explico como el diablo siendo tan perverso y loco, no le ha dado con violentar las leyes físicas, químicas y biológicas de la naturaleza, para que el desastre fuera peor.

8 – Todo parece indicar que el poder del diablo está limitado al área de la conducta humana, puesto que si él pudiera violentar la ley de la gravitación universal, se diera gusto desorbitando las galaxias y a sus planetas, y gozará viendo como en choques descomunales se destruirían unos con otros. Y si pudiera alterar las leyes de la química, la biología y la genética, se daría gusto engendrando monstruos haciendo cruces de seres humanos con burros(as) monas(os), caballos(yeguas), cocodrilos etc., o ligando serpientes con morenos africanos, macos con cacatas, leones con dinosaurios, gallo con cebras etc. Y en sus travesuras sin límite, podría llegar al colmo de crear una criatura nueva a partir del cruce, digamos, de una mata de yuca con una cotorra.

9 – En cuanto a que el sol oscurecerá y no brillará más la luna, y que las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos el día del fin del mundo, es un presagio disparatoso. La tierra es un granito de arena insignificante, en comparación con el tamaño de la estrella más pequeña, que puede llegar a millones de veces el tamaño de la tierra. No tiene sentido, que millones de incontables estrellas, millones de veces más grandes que la tierra se caigan. ¿A dónde se van a caer?, si está comprobado que el cielo es infinito.

10 – Bajo estos análisis, muchos estudiosos sostienen que la Biblia es un libro de cuentos inventado por los israelíes para usarlo como instrumento de dominación, vía el adoctrinamiento religioso e imposición cultural. ¡Y mire que lo han logrado!, infundiendo temor con versículos como el siguiente: “Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos; todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella”. Zacarías 12:3

11 – Bajo las premisas bíblicas de San Pablo, Benjamín Netanyahu y Biden han sido colocados por Dios; pero si seguimos esa lógica, también Putin y Maduro lo son. Y en pasado Stalin, Hitler, Trujillo y cuanto tirano también lo fueron. Bajo estas premisas, hasta Leonel y Danilo fueron llevados a la presidencia por Dios.

12 – Todo este discurso cobra lógica si convalidamos la revelación bíblica de que el príncipe de este mundo es Satanás, y que este delega las funciones de gobernar en sus mejores alumnos. Entonces, ante los hechos, el discurso contra Putin tachándolo de carnicero y asesino, también tenemos que hacerlo extensivo a George Bush, a Netanyahu, a Biden, a Zelensky y a todos los que apoyen sus carnicerías para asesinar seres humanos, especialmente a miles de niños.

13 – No obstante, y pese a todo, como mi vida no la rijo siguiendo doctrinas ni dogmas religiosos, finalizo este artículo, convencido, de que la paz en Medio Oriente sólo será posible, si se reconoce el Estado de Palestina, adjunto a que Israel le devuelve las tierras que a sangre y fuego, e ilegalmente les ha arrebatado a quienes paradójicamente, de hecho, son sus hermanos de sangre.

A modo de conclusión

A – Yo creo que la humanidad ha logrado desarrollar un nivel intelectual, con el que se puede combatir las doctrinas y dogmas con que las religiones nos han querido subyugar. Es hora ya, de que se dejen sentir las voces que hemos podido superar la imposición de esos oscurantismos medievales y al efecto romper con esa creencia religiosa de que el diablo es quien gobierna a este mundo por mandato divino. Ese maleficio no existe, lo que existe es ignorancia y cobardía, muchas mentiras y sumisión ante el poder y el dinero.

B – Imponernos a esas lacras se hace necesario si queremos acabar con las tremendas fuerzas malignas, que están llevando a nuestro mundo al apocalipsis de una Tercera Guerra Mundial.

C – Como no se puede servir a la vez a Dios y al diablo, es de rigor preguntar a quien ha venido sirviendo Benjamín Netanyahu y otros poderosos al mando de la gobernanza de Israel. Cierto, por sus frutos lo conoceréis. En ese contexto, vaya el debate sano de las ideas, para aplicarnos a responder, ¿quién está a cargo del gobierno de este mundo, si Dios o Satanás? – y de paso, ubicar el lugar que le corresponde a Benjamín Netanyahu y a su equipo ministerial en esa ecuación dialéctica. Además, ¿Por qué, quienes predican que el amor al dinero es la raíz de todos los males, son precisamente quienes cimentan su poder con la acumulación del mismo?

A mis lectores, les dejo la palabra, a la vez que los invito a abordar con sentido crítico las interrogantes planteadas.

jpm-am