OPINION: Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad.

►Dominicanos NY también rechazan RD firme: Dominicanos en NY se oponen a que RD firme el próximo día 10 en Marruecos el Pacto Mundial para la Migración que promueve Naciones Unidas. El cuchicheo, análisis y los comentarios negativos al mismo son por doquier entre los criollos de la Gran Manzana. “Las anécdotas están al pecho con los haitianos”. Este “Pacto”, que lo firmarían unos 190 países, no así EE.UU, Polonia, Israel, Hungría, y Austria, entre otros, significa el cambio total de los inmigrantes a nivel mundial. Entre otras cosas establece:►Institucionalizar la inmigración de manera permanente, como un derecho fundamental del ciudadano y derecho de gentes con carácter “ius conges”, es decir, sin posibilidad a ser revocado.►También consigna equiparar, independientemente del status legal que esto signifique, la denominación de refugiado e inmigrante, así, inmigrantes económicos serían tratadados como refugiados, esto significaría en la práctica que incluso inmigrantes ilegales no podrán ser deportados a sus países. En ese sentido, cualquier ilegal que atraviese una frontera de algún país no será criminalizado. ►Tendrá derecho, según su voluntad y deseo, a emigrar, exigir como lugar de residencia y preferencia que mejor le acomode. Si RD firma este pacto Haití entero se mudará al país, diiicen.Ver información:►https://www. youtube.com/watch?v= LgVKZrhwWxQ

►https://www.youtube.com/ watch?v=WROBTFCzvV8 ►https:// www.youtube.com/watch?v= JgJrXOQVFMI

►El PLD-NY bajo fuego: La semana pasada el miembro del Comité Central y hombre de Leonel Fernández en la urbe, Gregorio Morrobel, demandó de la dirección del PLD-NY (controlada por el danilismo) que debe reunirse para coordinar los trabajos proselitistas de cara a las próximas elecciones. Añadiendo: “Quedarse sin accionar, no hacer nada o dejar todo para una semana antes de las elecciones significaría una derrota más para nuestro partido en esta plaza, como ha ocurrido en los dos últimos comicios”. Eso ha traído muchos (Schhhh) entre peledeistas, concediéndole razón, mientras que particulares coinciden en señalar: “pero es verdad que el PLD no se siente en las calles de NY, sus altos dirigentes tampoco se ven, ni mucho menos defendiendo la obra del presidente Medina, son unos verdaderos comecheques”, diiiicen en el Alto Manhattan. Además, circula insistentemente un video por las redes sociales de la dirigente peledeista Ybeth Rodríguez ¡Uff! El horno no está para galletitas en los predios morados de la Gran Manzana. Y como dice el estribillo del merengue de Luis Ovalles, ¿en qué parará la cosa caballeeero? ¿En qué parará? ¡Yo no sé!¿En qué parará? ¿Qué será? ¿En qué parará? ¿Qué se yo? Escuchar: https://www. youtube.com/watch?v= BFvwBpMs8ig

►Se van para el PLR: Fuentes bien enteradas a lo interno del reformismo en NY que pidieron reserva de sus nombres, afirmaron a “Entérate NY” que a principio de 2019 varias figuras del PRSC que no han podido tumbarle el pulso al gallero Antún Batlle, están arreglando maleta para ingresar oficialmente al Partido Liberal Reformista (PLR) que fundó y dirige el vitalicio senador por Higüey, Amable Aristy Castro. En NY se está gestando la conformación de un grupo de “compatriotas” para anunciar también su ingreso al partido de Amable. Señalan las fuentes que el candidato presidencial del PLR para el 2020 será “Bisonó”, y no “Papi Bisonó” el de Santiago. Además, recuerdan que hace un par de meses el Tribunal Superior Electoral (TSE) validó la Asamblea Nacional Ordinaria del PRSC celebrada el 20 de mayo de este año, donde fueron electas las actuales autoridades reformistas. Remembrando asimismo la sentencia 019-2018, que rechazó la demanda en nulidad que habían interpuesto Josecito Hazim y Víctor -Ito- Bisonó a través de Joaquín Ricardo, Miguel Bogaert, Ramón Pérez Fermín, Marino Collante, y Milton Ginebra, entre otros, a quienes algunos “coloraos” en NY les cantan el estribillo de la canción navideña “ábreme la puerta, que estoy en la calle, y dirá la gente que esto es un desaire”. ¡A la carga compatriotas, a paso de vencedores! (J. Balaguer)

►Aspirante a diputado PRM en NY: Luís Eludis Pérez, excónsul en NY cuando Hipólito Mejía, aspira a diputado para el 2020 por el PRM en la Circunscripción UNO-EE.UU. En años anteriores abandonó al “Guapo de Gurabo” y se cobijó bajo Luis Abinader. Luego volvió con el ex presidente y ha estado ahí sin moverse para otro lado. Pero… ahora aspira a diputado contando con el apoyo de “Papá”, y muchos seguidores de Mejía se preguntan ¿Qué cachaza tiene? Cuando se fue del lado de Hipólito se lo comió vivo, barrió el piso con él, y ahora, como si nada, “Yo quiero que “Papá” me apoye. ¡Venga gente!, ¡Venga pueblo!, jejejejeje, satirizan muchos hipolitistas en la Gran Manzana.

►¿Candidatos PRSC-NY quedarían en el aire?: Lo establecido recientemente por el PRSC de que el 60 % de sus candidaturas para el 2020 estarán destinadas para la conformación de la “Tercera Vía Electoral”. Esto es lo que se llama un palo e’ gallera, se comentan entre reformistas en la Gran Manzana. “Nos vamos a quedar en el aire”, demasiado se ha cedido, diiicen. Otros cantan el estribillo de la salsa del Gran Combo “No hay cama pa’ tanta gente”. ¡Ah! Muchos “compatriotas” esperan que se le haya olvidado a Quique Antún lo que proclamara en el 2016, durante una semi-asamblea de reformista en el Alto Manhattan: “no quiero aspirante a diputado que no tenga dinero”. En la elección pasada, fueron candidatos los empresarios Carlos Gómez y Cirilo Moronta. Para el 2020, se diiice entre los “coloraos”, que Gómez apoyará para congresista del exterior a Élida Almonte. ¿Se oye o no se oye? ¡Huumm!

►Venga pueblo, venga gente: Todos recuerdan ese eslogan del político y poeta Tony Rafúl. Para el próximo domingo 9, el concejal Ydanis Rodríguez lanzará oficialmente su candidatura para “Defensor del Pueblo” en el Teatro United Palace, ubicado en el Alto Manhattan, y para dar una demostración de respaldo masivo hacia sus intenciones ya tiene “ready” las guaguas que traerán criollos de Yonkers, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania. Políticos quisqueyanos en la urbe indican que ninguna de esas personas que traerá pueden votar en NYC. Otros dijeron: pero tiene que hacer un ABM = Allante, Bulto y Movimiento. A parte de todo, éxitos les deseas “Entérate NY” porque es uno de los nuestros.

►Curso diplomado bastante caros: Los cursos de diplomado de Política Exterior y Relaciones Internacionales, organizados por el Comité de Educación Superior del Exterior (CESUDEX), tienen como objetivo principal preparar a hombres y mujeres interesados en la política exterior, relaciones internacionales, comercio exterior y desarrollar recursos humanos de acuerdo con las necesidades imperantes tanto en el sector público como privado. Están dirigidos a profesionales en las áreas de ciencias sociales y económicas, así como a funcionarios con responsabilidad internacional, estudiantes y otros interesados en la temática. Pero sus costo$ están por las nube$, son inalcanzables, así no se puede exprimir la comunidad, diiicen en el Alto Manhattan. ¡Ah! ¿Politizarlo también? Además ya no está impartiéndolos el abogado Iván Gatón, con maestría en estudios diplomáticos, extracurriculares y avanzados en universidades de España, China, Argentina, Chile, Holanda, Alemania, y con un máster en estudios asiáticos y ciencias sociales en la universidad de Taipéi-Taiwán. Asimismo, tiene experiencia impartiendo maestrías en las universidades Católica Madre y Maestra, UASD, Tercera Edad, Católica de Santo Domingo, y en las Fuerzas Armadas Dominicanas (a generales y coroneles abogados). Una gran pérdida que Gatón no continuara con dichos diplomados, diiicen.

►Paz a sus restos: Un gran dolor ha causado en la comunidad dominicana en NYC el fallecimiento del respetado periodista dominicano Moisés Iturbides. Fue velado el pasado viernes en la funeraria Ortíz, en el Alto Manhattan, por donde desfilaron periodistas, políticos, empresarios, comunitarios y ciudadanos comunes para rendirle su último adiós. El autor de esta columna lamentó no poder asistir a su velatorio por encontrarase fuera de la ciudad por asuntos familiares. Iturbides fue sepultado en la urbe. ¡Paz a sus restos!

►Un valor dominicano en NY: Rafael Díaz, productor del programa “Revista de Noticias”, que transmite por súper canal -33- los sábados de 4:00 a 5:00 de la tarde en EE.UU y en RD de 5:00 a 6:00 P.M. y también en Vega TV, le ha dado participación en el mismo a cientos de dominicanos que acuden a exponer posibles soluciones a problemas que aquejan nuestra comunidad. Recibe decenas de llamadas (347-524-7794) semanalmente para hacerle denuncias. También es miembro activo de Mustard Seed Communities (MSC), una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) dedicada al cuidado residencial de niños y adultos con una variedad de discapacidades físicas y de desarrollo. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Rafael, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: ¿Cómo nacieron los vecindarios de Inwood y Washington Heights = Alto Manhattan? Comenzaron como una granja (1785), se cultivaban desde manzanas a maíz para el resto del estado de NY. La hacienda era de 250 acres (1,608 tareas). Sus propietarios eran la familia Dyckman, inmigrantes holandeses. Originalmente, los terrenos pertenecian a los nativos, la tribu Lenape, que pelearon por ellos. Ambos sectores, por ser la parte más alta de la isla de Manhattan era un terreno difícil para el viaje, por eso es que, además de los cutltvos, al área se convirtió en un punto de descanso para los viajeros que iban y venían del norte del estado. Todo cambió a principio del siglo XX con la llegada de la línea del tren 1 al área. Hubo un boom en 1932 tras la construccion de apartamentos, de la línea A, y luego del puente George Washington.

►Servicio comunitario: InfoPass es un servicio en línea gratuito que le permite programar una cita con un oficial de inmigración del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés). Usted puede acceder al sistema en línea en cualquier momento y programar su cita en lugar de solicitarla en persona en una oficina local de USCIS. Más información 1-800-375-5283 y https://my.uscis.gov/es/ appointment/v2

►Dólar, Euro y Combustibles en RD: Hasta este domingo: ►Compra del dólar 49.68 y Venta $50.14 ►Compra Euro $56.16 y Venta $60.06 ►Galón de Gasolina Premiun $216.80 y Regular $204.40 ►Gasoil Premium $191.80 y Regular $180.40 ►Kerosene $107.60 ►Gas Licuado de Petróleo $111.60 ► Gas Natural Vehicular $28.97

►Nuestro idioma: Carpanta = Personas con mucha hambre. Boato = Ostentación de lujo o riqueza que se manifiesta en las formas externas.

►Cita histórica: “Los impostores no necesitan estudiar mucho las causas naturales, sino que les basta con servirse de la común ignorancia, estupidez y superstición de la humanidad.” (Thomas Hobbes, filósofo inglés).

►Refrán dominicano: A lo hecho, pecho = Asumir las consecuencias de las propias acciones.

►Para comunicarse con nosotros: santodomingoaldia@ yahoo.com …Teléf. 917-858-3660