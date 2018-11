OPINION: Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad.

►Lamentan muerte senador Peralta: Políticos, empresarios, comunitarios, periodistas, y ciudadanos comunes de diferentes etnias en NY, principalmente la dominicana, han lamentado la muerte repentina del senador dominicano José Peralta. También las autoridades neoyorkinas, entre ellas el gobernador Andrew Cuomo, congresista Adriano Espaillat y el alcalde Bill de Blasio. El cadáver de Peralta será velado este lunes desde las 2:00 hasta las 8:00 de la noche, en la funeraria Joseph & Sons, ubicada en el 38-08 de Ditmars Blvd. en el sector de Astoria, y enterrado este martes en el cementerio Saint Michail, ubicado en el 72-02 de Astoria Blvd.- East Elmhurst-Queens. La causa de su muerte fue al sufrir un “shock séptico” que llevó a la falla de los órganos, informó la oficina del médico forense de NY. ¡Paz a sus restos y nuestras condolencias a sus familiares!

►Erostratismo en función: Algo que ha llamado poderosamente la atención entre dominicanos de la urbe es el afán desmedido de algunos políticos y dirigentes comunitarios en dar de primero la voz pública sobre el pésame y destacar las cualidades como legislador, persona, y ejemplar padre de familia, entre otras virtudes, del fenecido senador dominicano por Queens, José Peralta. Los periodistas tuvieron que emplearse a fondo, porque todos querían que le pusieran sus declaraciones de primero. Diiicen que si ellos pusieran el mismo empeño en denunciar y apoyar muchos de los problemas que enfrentan los dominicanos en NY, se solucionarían bastantes. Veamos: El concejal criollo Ydanis Rodríguez ha proclamado: “Peralta representó una de las principales voces a favor de las temáticas que afectan nuestra comunidad”. Dominicanos en Queens reconocen que su legislador fue un defensor de los más necesitados, entre ellos los inquilinos, siempre abusados por los caseros, pero en el Alto Manhattan sostienen que Ydanis debería honrar la memoria del senador asignando para algunas de esas causas algo del presupuesto participativo de la ciudad (US$ millones) que le entregan anualmente para organizaciones comunitarias, por ejemplo, al Centro Comunitario Hermanas Mirabal, al que no le entrega ni un centavo ni nadie socorre. En sus 20 años, el “Centro” ha defendido a más de 35 mil personas en corte de vivienda, entre ellas a miles de criollos. Su director, Luis Tejada, fue llevado ante un juez a principios del presente mes porque su local debe $20 mil en atrasos de renta, y si se consuma el desalojo miles de hispanos, principalmente quisqueyanos, quedarán sin defensa y ¡e’ pa’ fuera que van!. El senador se mereces eso y más, esperando que usted no se quede en ABM = Allante, Bulto y Movimiento, porque, como dice la canción de Darío Gómez, “Velen por los que se quejen, si los pueden ayudar”: Ver: https://www.youtube.com/watch?v=bac50DklUAk¡! “Entérate NY ejerce un periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad

►Diputado del PRD en NY: Si el diputado del PRD por la circunscripción Uno, Rubén Luna, hiciera una décima parte a favor de la comunidad de lo que sale en los periódicos en asuntos de “figureo”, sería un logro para el legislador, diiicen en el Alto Manhattan, El Bronx y Nueva Jersey. Como estrategia de campaña (a un año y 4 meses de las elecciones del 2020) ha implementado esa política de aparentar en los medios que está trabajando. ¡Bah! ABM = Allante, Bulto y Movimiento. ¡Ah! Sometió por primera vez, después de 7 años como diputado, un proyecto para que le suban a 3 mil pesos las exenciones aduanales para los regalos navideños a los dominicanos en el exterior que van en diciembre a RD. ¡Bien!, pero es con fin electorero. ¿Por qué no ha sometido un proyecto para modificar la Ley 168-67 de manera que se pueda llevar un automóvil del año libre de impuestos y no esperar los 5 años; o para modificar la Ley 146-00 sobre mudanza y ajuares, que presenta un sinnúmero de limitantes. También podría impulsar una ley para derogar el decreto 430-17 que impone un pago de $10 dólares al dominicano que viaja a la RD; o para rebajar los impuestos a los pasajes aéreos. De la misma forma, un proyecto para reducir el costo de envío de las remesas mediante un sistema a través del Banco de Reservas que permitiría a los criollos transferir dinero con una tarifa preferencial; o para eliminar el cobro a las cajas de alimentos que se envían a través de las llamadas “mudanceras”, entre otras iniciativas que beneficiarían al criollo en ultramar. Pero no, Rubén es como Don Martín Garata, “que encuentra más sabroso coger los mangos bajitos”. ¿Qué diputado nos gastamos?, diiiicen en NY.

►Vuelven lamentaciones políticos-NY: Al conocer la noticia de que la JCE entregará para el 2019 RD$4,606 millones a los partidos políticos reconocidos, muchos dirigentes del PRSC y PRD, que pidieron no ser identificados, volvieron a lamentarse, porque sus organizaciones reciben tanto dinero y en NY, con más votantes que en 17 provincias de manera individual en RD, no disponen de $$$ para el alquiler de un local, porque nunca alcanza el dinero. ¡Huumm! El 80 % de ese dinero es para el PLD, PRD, PRM y PRSC, porque sacaron más del 5 % y son mayoritarios. En adición a los RD$1,506 millones correspondiente al 0.25 de los ingresos tributarios, en el Presupuesto de 2019 se consignaron otros RD$3,100 millones para el montaje de las primarias simultáneas en las que las organizaciones políticas elegirán los candidatos a distintos cargos en los comicios de 2020.

►Debate en NY por acogida capo cubano en RD: La presencia en RD del cubano Augusto -Willy- Falcón, de 62 años, deportado desde EE.UU hacia el país caribeño tras cumplir 20 años de cárcel en Miami, por el ingreso desde Colombia de 75 toneladas de cocaína a territorio estadounidense entre 1978 y 1991 ha generado análisis, discusiones y comentarios de toda índole entre criollos en el Alto Manhattan, Bronx, Queens, y Brooklyn. Veamos: ►El Gobierno dominicano no debió aceptar ningún acuerdo con EE.UU, porque ahora ese cubano podría dedicarse en dominicana a reclutar jóvenes para operar en el bajo mundo. ►Pero oye, no es fácil el cubanito, aparte de la droga, también complotó junto a la Cía para matar a Fidel Castro. ►Pero Danilo Medina lo aceptó para enfriarse con los gringos, que están dados al “pecao”, por haber establecido relaciones diplomáticas con China. ►Diferentes sectores en RD están solicitando conocer dicho acuerdo entre EE.UU y RD, entre ellos los diputados (Amado Díaz (PRM), Máximo Castro Silverio (PRSC), y Orlando Espinosa (PLD), pero eso mismo lo solicitó primero que ellos Luis Mayobanex Rodríguez de AlPaís-NY. La entidad política alega que los últimos gobernantes dominicanos tienen sus capos preferidos, y, como ejemplos, citan a Quirino Paulino Castillo en el gobierno de Hipólito Mejía, y a Arturo del Tiempo durante la gestión de Leonel Fernández. Un chusco en la calle Dyckman preguntó ¿Y cuándo Balaguer? ¡Huumm!

►A Willy Falcón igual que a los etarras: Un ex alto oficial del DNI en NY, cuya identidad nos reservamos, informó a “Entérate NY” que Willy Falcon tendrá un trato igual que los 6 etarras, entre ellos Eugenio Etxebeste, Ignacio Aracama Mendía y Ángel Iturbe Abasolo, miembros de ETA, organización terrorista del País Vasco-España y deportados en 1989 a RD desde Argelia. Esos etarras ocuparon apartamentos (Abraham Lincoln, Prolongación 27 de Febrero, Brisas del Mar y Alma Rosa ll) y custodiados las 24 horas del día. Al lado de esos inmuebles, el departamento investigativo instalaba unos aparatos que se escuchaba, aún detrás de las paredes, todo lo que hablaban. Dos de ellos escaparon del país con documentos falsos y luego el resto fue enviado a su natal España. No creo que Falcón se dedique en el país a ningunar actividad contra la ley, porque sería apresado en el acto, sostuvo.

►Eso es ayudar los necesitados: Dominicanos en NY procedentes de San Juan de la Maguana, entre ellos las hermanas Ana y Josefina Encarnación, Ramón Montero, Carlos Ruíz, Miguel Beltré y Alberto Matos, en un documento a “Entérate NY” agradecen a la “Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan”, que dirige la próxima senadora por nuestra provincia, Lucía Medina, por las diligencias efectuada recientemente ante el doctor Rafael Lantigua, en el hospital Presbysterian Medican Center, para que facilite a médicos del hospital Alejandro Cabral en S.J.M, que abarca también a Elías Piña y Azua, venir a NY a especializarse en los procedimientos que se aplican en dicho centro. Ver: //eldia.com.do/lucia-medina-gestiona-intercambio-de-entrenamientos-en-hospital/. También reconocen que por años Lucía viene beneficiando a los habitantes de Juan Herrera, Arroyo Cano, El Cercado, Las Matas de Farfán, Vallejuelo, Guanito, Las Charcas, Pedro Coro y Sabana Alta, entre otros, con la ejecución de incontables obras, contrario a personas que ni lavan, ni prestan la batea, no dan, ni dicen donde hay, y por eso “Al árbol que da frutos es al que se le tira piedras”. Eso es ayudar a los necesitados, diiicen. ¿Se oye o no se oye? (Balaguer). ¡Ay! ¡ay! ¡ay!

►Y no es Mónica Lewinsky: Nos escriben algunos lectores, destacando en su carta las axiomáticas citas “el respeto al derecho ajeno es la paz” y “el que dice lo que quiere escucha lo que no quiere”. La Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU establece “el derecho a la libertad de palabra y/o expresión, no faculta solo a una persona hablar, decir, acusar, etc. todos podemos hacer lo mismo. En NY hay una mujer, que se viste con frecuencia de verde y diiicen vota un “rechín” cuando camina, además habla, acusa, provoca y se auto titula defensora de la comunidad. Se ofende cuando le endilgan que busca jóvenes para llevarlas a bailar en tubos en barras de Westchester, por una jugosa comisión; vendiendo también en esos lugares sustancia prohibida; vive cabreada y sin pareja, porque es comparada con la amplitud del océano Atlántico. ¿Adivina adivinador, quién será?, y no es Mónica Lewinsky. Seguiremos disparando como escribe su colega Rolando Robles, al término de sus artículos. Atentamente, Marcos Acevedo, Julio Torres, William Salcedo, María de Cedeño y Tomás Toribio, entre otros.

►Un valor dominicano en NY: Erasmo Chalas (banilejo, abogado, periodista, político, empleado privado, y prestando servicios en diferentes organizaciones de carácter comunitarias en la Gran Manzana, con sus acciones viene poniendo en alto la bandera tricolor. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Erasmo, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Las elecciones en la RD serán separadas en el 2020. El 16 de febrero de ese año se escogerán 3,862 nuevos funcionarios electos, entre alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores de distritos municipales y vocales de distritos municipales, los cuales deberán tomar posesión el 24 abril del mismo año, a 22 días de las elecciones congresuales y presidenciales, que se realizarán el 17 de mayo, para escoger 244 cargos, entre ellos el de Presidente y Vicepresidente del país, 190 diputados, 32 senadores y 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen). En total son 4,106 cargos de elección popular en las dos elecciones y habrá 450 tipos de boletas electorales. Para el 7 de julio del 2019, está fijado el inicio de la campaña interna o precampaña para la selección de precandidatos a puestos de elección popular de todos los partidos, la cual deberá ser hecha en primarias (abiertas o cerradas). El 22 de agosto del 2019 los partidos deberán entregar a la Junta Central Electoral (JCE) la lista completa de sus candidatos.

►Servicio comunitario: Se ha creado una guía para personas mayores y puedan encontrar informaciones sobre diferentes temas de interés (estafas, fraudes, ahorro, etc.) Llamar al 1-844-872-4681 o visitar www.gobierno.usa.gov

►Dólar, Euro y Combustibles en RD: Hasta este domingo: ►Compra del dólar 49.77 y Venta $50.19 ►Compra Euro $56.08 y Venta $59.72 ►Galón de Gasolina Premiun $224.60 y Regular $212.60 ►Gasoil Premium $201.50 y Regular $191.20 ►Kerosene $111.60 ►Gas Licuado de Petróleo $111.60 ► Gas Natural Vehicular $28.97

►Nuestro idioma: Insidia = Engaño oculto o disimulado para perjudicar a alguien. Miasma = Mal olor desprendido de los cuerpos muertos y las materias corrompidas.

►Cita histórica: La violencia es el refugio de las mentes pequeñas. (Proverbio chino)

►Refrán dominicano: A palabras necias, oídos sordos = No hay que hacer caso del que habla sín razón.

►Para comunicarse con nosotros: santodomingoaldia@yahoo.com …Teléf. 917-858-3660.