OPINIÓN: A Adriano no lo derrotaron, lo desmontaron

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Que nadie se confunda. Lo que pasó el 23 de junio en el Distrito 13 de Nueva York no fue una elección, fue una ejecución política. Adriano Espaillat no perdió. A Adriano le aplicaron la maquinaria, con todo y manual.

Y cuando digo maquinaria, no hablo de una teoría de conspiración. Hablo de la maquinaria demócrata de Nueva York, esa que conoce perfectamente cómo se baja a un histórico sin mancharse las manos, usando el discurso del relevo generacional como coartada perfecta.

Vamos a los hechos, porque los hechos no tienen nostalgia.

Adriano era el congresista dominicano. No un congresista dominicano, El Congresista. El primero en llegar al Congreso de Estados Unidos, el que convirtió a Washington Heights, Harlem, El Barrio y el Bronx en un territorio con voz propia en Washington. Presidente del Caucus Hispano, con línea directa con el liderazgo demócrata, con Hakeem Jeffries a su lado, con 30 años de trabajo territorial.

Dos semanas antes de las primarias, todas las encuestas serias lo daban arriba. Tenía la estructura, tenía el nombre, tenía hasta una comisión especial del PRM en Nueva York trabajando para movilizar el voto dominicano. Tenía lo que ningún otro candidato tenía: historia.

Y de repente aparece Darializa Ávila Chevalier, una joven sin historial legislativo, sin estructura visible, sin debates, sin propuestas conocidas más allá de consignas bonitas, y le gana. ¿Así, de la nada? Perdónenme, pero en Nueva York nadie gana de la nada.

UN OPERATIVO DE TRES PATAS

Lo que pasó fue un operativo de tres patas que quienes conocemos la política de Nueva York hemos visto cien veces.

Primero, la construcción del cansancio. Durante meses se instaló en medios y en corrillos la idea de que Adriano ya llevaba demasiado tiempo, que 30 años eran muchos, que hacía falta sangre nueva. Es el discurso más viejo y más efectivo para sacar a un líder sin tener que discutir su trabajo. Porque si discutimos trabajo, Adriano ganaba por goleada.

Segundo, la movilización quirúrgica. Las primarias demócratas en Nueva York las vota poca gente. Son elecciones de baja participación donde quien mueve dos mil o tres mil votantes extra gana. Y de pronto, el 23 de junio, aparecieron votantes que nunca habían votado en una primaria demócrata. Gente movilizada por iglesias, por organizaciones satélites, por estructuras comunitarias que no responden al partido sino a quien las financia.

Tercero, y quizás el más doloroso, el silencio de los amigos. Esa llamada que no llegó. Ese endorsement que se quedó en un tuit tibio. Ese dirigente que te abraza en la 181 y Broadway y el día de las elecciones se queda en su casa o manda a su gente a votar por la otra.

¿POR QUÉ QUERÍAN SACARLO?

Adriano lo entendió rápido. Por eso su discurso de despedida no fue de derrota, fue de dignidad. Agradeció a su familia, a su base, a los que estuvieron hasta el final. No hubo amargura, hubo claridad.

¿Por qué querían sacarlo? Porque Adriano se volvió incómodo. Un dominicano que no pide permiso para hablar de migración, que le dice en su cara a Donald Trump que su presupuesto es una máquina de deportaciones, que preside el Caucus Hispano y no se deja instrumentalizar, no es útil para una cúpula demócrata que prefiere figuras jóvenes, moldeables, sin pasado y sin deuda con la comunidad real.

UNA VICTORIA DE ACTA, NO DEL PUEBLO

Ganar, ganó Darializa Ávila Chevalier en el acta. Eso nadie lo discute. Pero que no nos vendan que fue el pueblo que habló. El pueblo ya había hablado durante 30 años eligiendo a Adriano.

Lo que habló el 23 de junio fue la maquinaria. Y la maquinaria, cuando decide triturar a uno de los suyos, no falla.