Opción Democrática critica seis años de gestión de Abinader

José Horacio Rodríguez, presidente de OD, criticó este 20 de agosto del 2026 lo que llamó prioridades gubernamentales distorsionadas.

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SANTO DOMINGO.- El presidente de Opción Democrática (OD), José Horacio Rodríguez, afirmó que, tras seis años de gestión del presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), persisten las desigualdades sociales y una pérdida del poder adquisitivo que afecta a la clase trabajadora.

Rodríguez cuestionó que el país mantenga 14 salarios mínimos, ninguno suficiente para cubrir la canasta familiar promedio. Sostuvo que entre el 62 % y el 70 % de los salarios no alcanza para cubrir alimentos y servicios esenciales, por lo que trabajar no garantiza superar la pobreza.

“Trabajar jornadas completas no garantiza poner comida suficiente en la mesa ni pagar un techo seguro”, enfatizó.

CRÍTICAS AL MODELO ECONÓMICO

OD atribuyó esta situación a lo que considera prioridades gubernamentales distorsionadas, entre ellas una inversión social inferior al 9 % del PIB, el endeudamiento público y el gasto destinado al pago de intereses, así como el gasto clientelar y la publicidad estatal.

La organización también criticó el sistema tributario, al considerar que mantiene privilegios y exenciones para determinados sectores mientras aumenta la carga sobre trabajadores y clase media.

PROPUESTAS DE REFORMA

Rodríguez reclamó una transformación del modelo económico y social mediante la unificación y dignificación salarial, con un salario mínimo que cubra la canasta básica y sea indexado al costo de vida.

También propuso reformar la Seguridad Social para garantizar cobertura médica universal y pensiones dignas, además de una solución integral al sector eléctrico que reduzca las tarifas y los subsidios ineficientes.

Finalmente, OD planteó una reforma tributaria progresiva para que quienes perciban mayores ingresos contribuyan proporcionalmente más y se reduzcan las cargas sobre los trabajadores.

an/am