OP construye muros gaviones y puentes en 21 provincias de RD

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SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) desarrolla un amplio programa de construcción de muros de gaviones y puentes en distintas provincias del país, con el objetivo de reforzar la infraestructura vial y proteger comunidades vulnerables ante los efectos de las lluvias y otros fenómenos atmosféricos.

Como parte del programa, 21 provincias han sido intervenidas con 27 muros de gaviones terminados, mientras otros 14 se encuentran en proceso de construcción y 63 están programados.

Las obras abarcan las provincias Azua, Bahoruco, Barahona, Dajabón, Duarte, Espaillat, La Altagracia, La Vega, María Trinidad Sánchez, Peravia, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, San Cristóbal, San Juan, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Monseñor Nouel, Monte Plata, San José de Ocoa y Santo Domingo.

El MOPC explicó que las intervenciones responden a la vulnerabilidad de distintos puntos del territorio nacional, especialmente en zonas próximas a ríos, cañadas y áreas montañosas donde las lluvias pueden provocar erosión, deslizamientos y afectaciones a las vías de comunicación.

MUROS PARA PROTEGER CARRETERAS Y COMUNIDADES

Los muros de gaviones permiten contener terrenos inclinados hacia las carreteras y reducir los efectos de la erosión y los movimientos del suelo. Con estas estructuras se busca preservar la estabilidad de las vías en zonas expuestas a lluvias intensas y desbordamientos de ríos.

El programa contempla además la identificación e intervención anticipada de puntos críticos, bajo un enfoque de prevención que procura reducir los riesgos antes de que los fenómenos atmosféricos puedan ocasionar daños mayores.

De acuerdo con el MOPC, estas obras contribuyen también a mantener conectadas a las comunidades y facilitar el acceso a servicios esenciales como salud y educación, además de favorecer las actividades comerciales y laborales.

MOPC CONSTRUYE 53 PUENTES

Como parte de la estrategia para fortalecer la resiliencia de la red vial, el Ministerio informó que actualmente construye 53 puentes, de los cuales 21 serán entregados antes de finalizar 2026.

Los proyectos están distribuidos en Santo Domingo, Azua, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, El Seibo, Peravia, La Vega, Nagua, San Francisco de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa y Valverde.

A estas obras se sumará la intervención de 37 puentes adicionales, cuyos trabajos están previstos para comenzar durante el último trimestre del año.

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