ONU moviliza ayuda urgente a Venezuela tras los terremotos

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

BRUSELAS.- El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, llamó este jueves a la colaboración internacional ante los “devastadores” terremotos en Venezuela y confirmó que su equipo en Caracas ya coordina con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para evaluar necesidades y acelerar la respuesta.

“Está llegando la solidaridad internacional. Necesitaremos la colaboración de todos”, escribió Fletcher en redes sociales.

ONU: “Totalmente movilizados”

El jefe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que mantiene “estrecho contacto” con el coordinador humanitario en Caracas, Gianluca Rampolla, para “garantizar una respuesta completa y urgente”.

Esto incluye apoyo en labores de búsqueda y rescate, así como ayuda de emergencia para los supervivientes. “Nuestro equipo en Venezuela está colaborando con las autoridades para identificar las prioridades. Estamos evaluando con carácter de urgencia cuáles son las necesidades”, detalló Fletcher en un comunicado.

PMA

El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, Carl Skau, trasladó sus condolencias y aseguró que el PMA “está preparado para brindar asistencia y apoyar los esfuerzos de respuesta para llegar rápidamente a las comunidades”.

ACNUR

El Alto Comisionado, Barham Salí, se mostró “profundamente apesadumbrado” y expresó solidaridad con los afectados por “la pérdida de seres queridos, las lesiones y los daños a hogares”. Confirmó que ACNUR “está lista para apoyar los esfuerzos de respuesta en coordinación con las autoridades y socios”.

Balance oficial

El último reporte de las autoridades venezolanas eleva a 164 las víctimas mortales y 971 los heridos tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles en el norte del país.

Los terremotos ocurrieron en el estado Yaracuy, con epicentro en San Felipe a 21,9 km de profundidad, y un “sismo principal” de 7,5 en Yumare, a 10 km de profundidad. Se han contabilizado 30 réplicas y numerosos edificios colapsados en La Guaira.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estima que la cifra de fallecidos podría ascender a miles.