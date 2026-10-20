ONU exige liberación soldados salvadoreños raptados en Haití

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NACIONES UNIDAS.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó como un secuestro el incidente que mantiene desaparecidos a cuatro militares salvadoreños en Haití y exigió su liberación inmediata y segura.

El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, condenó el hecho y reclamó que los efectivos sean puestos en libertad sin demora, aunque hasta ahora las autoridades no han presentado pruebas públicas sobre sus condiciones ni han identificado oficialmente a sus presuntos captores.

Durante una reunión del Consejo de Seguridad dedicada a la situación de Haití, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, informó que los cuatro militares fueron emboscados cuando regresaban a su base después de visitar un mercado en las afueras de Puerto Príncipe.

Según el diplomático, los atacantes dispararon cientos de proyectiles y utilizaron explosivos contra el vehículo blindado en el que se desplazaban. Waltz expresó su convicción de que los cuatro lograron sobrevivir, aunque reconoció que continúan sin ser localizados.

El representante estadounidense dirigió un mensaje de solidaridad a los desaparecidos y aseguró que tanto Estados Unidos como la Fuerza de Supresión de Pandillas mantienen su compromiso de traerlos de regreso.

Por su parte, la representante de El Salvador ante Naciones Unidas, Egriselda López, condenó el ataque y manifestó la preocupación de su Gobierno, al confirmar que continúan los esfuerzos para establecer contacto con los efectivos y determinar su paradero.

PANDILLA CHEN MECHAN SEÑALADA COMO RESPONSABLE

La nueva posición de la ONU se produce después de que el periódico haitiano Le Nouvelliste publicara informaciones atribuidas a dos fuentes gubernamentales sobre la captura de los militares.

Una de esas fuentes aseguró que los cuatro salvadoreños fueron capturados por integrantes de la pandilla Chen Mechan, que opera en sectores de la llanura de Cul-de-Sac, en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por ese medio, los militares se habrían apartado de su ruta mientras buscaban una tienda, utilizando una aplicación de navegación, sin advertir que ingresaban en territorio controlado por grupos criminales.

La Fuerza Armada de El Salvador confirmó previamente que cuatro integrantes de la Fuerza de Tarea Libertad II fueron atacados el domingo 18 de octubre cuando regresaban a su campamento a bordo de un vehículo blindado. Los agresores utilizaron armas de fuego y explosivos, provocando que el vehículo se incendiara. Según el comunicado militar salvadoreño, los cuatro efectivos consiguieron salir del blindado, pero posteriormente se perdió contacto con ellos. Helicópteros salvadoreños acudieron en su apoyo y también fueron alcanzados por disparos.

La Fuerza de Supresión de Pandillas confirmó por separado el ataque ocurrido en Santo, Croix-des-Bouquets, una zona situada en la llanura de Cul-de-Sac, al noreste del aeropuerto internacional de Puerto Príncipe.

INCREMENTAN ATAQUES CONTRA FUERZA INTERNACIONAL

El incidente ocurre en momentos en que la comunidad internacional intenta ampliar la Fuerza de Supresión de Pandillas, creada para enfrentar a las organizaciones criminales que mantienen bajo control amplias zonas del territorio haitiano.

Durante la reunión del Consejo de Seguridad, Jack Christofides, representante especial de la Fuerza, informó que la misión cuenta actualmente con unos 2.000 integrantes de seis países, frente a una meta de 5.500 efectivos.

Christofides reconoció avances en algunas zonas donde opera la fuerza, pero advirtió que las pandillas están incrementando sus ataques contra el personal internacional. Según explicó, los incidentes hostiles contra la misión aumentaron de dos a quince en apenas un mes.