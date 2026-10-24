Obra literaria aborda identidad cultural y cine caribeño en UASD

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SANTO DOMINGO.- El cine, la identidad cultural y el pensamiento crítico centran el libro El imaginario del cine caribeño: Una lectura desde La balada de los cuervos, presentado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Su autor, el cineasta, productor y guionista Tony Bacigaluppe Pérez, parte de su primer largometraje de ficción para analizar los desafíos de producir películas desde la realidad dominicana y caribeña.

La obra toma como referencia una historia ambientada en una comunidad cercana a la frontera dominico-haitiana, donde la llegada de un joven sacerdote y su encuentro con una prostituta conducen al descubrimiento de una red de trata de personas.

A partir de esta trama, Bacigaluppe examina cómo el cine puede abordar problemáticas sociales y culturales, construir narrativas propias y contribuir a la reflexión crítica sobre la identidad de los pueblos del Caribe.

El libro fue presentado en el Museo Universitario de la UASD, como parte de las actividades por el 488 aniversario de la fundación de esa institución académica.

La presentación estuvo a cargo de Dahiana Acosta, presidenta de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica, ante autoridades universitarias, docentes, estudiantes y profesionales del sector audiovisual.

dh/am