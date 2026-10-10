Obispos dominicanos llaman al diálogo para prevenir violencia

El pronunciamiento se produjo durante el 44.º Encuentro Nacional de Pastoral, organizado por la CED, a través de su Instituto Nacional de Pastoral (INP), con la participación de obispos y 350 agentes de pastoral de todas las diócesis del país, en la Casa María de la Altagracia.

Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de Santo Domingo y vicepresidente de la CED, destacó la responsabilidad compartida de las familias, el Estado, las escuelas y la sociedad en la prevención de la violencia, de acuerdo con un comunicado de la entidad católica.

«No es solamente evangelizar, sino también nuestra misión como cristianos, pero como ciudadanos, es ayudar a que la sociedad también sea mejor», expresó el prelado, quien abogó por la participación de todos en la construcción de un mejor país, sin individualismos ni intereses particulares, y con un compromiso firme con el bien común.

En las palabras de bienvenida, el presidente de la CED y obispo de San Francisco de Macorís, monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, dirigió un mensaje a los participantes mediante una carta, debido a su asistencia a un encuentro de presidentes de conferencias episcopales en Roma.

Durante la homilía de la eucaristía, Morel Diplán también pidió oraciones por Panamá, tras el fuerte terremoto del viernes, y exhortó a mantener la solidaridad espiritual con Venezuela y Colombia, afectados igualmente por sismos este año.