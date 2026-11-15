Decomisan 78 mil productos ilegales valorados RD$37 MM

BONAO, República Dominicana.- El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), en coordinación con el Cuerpo Especializado de Control del Comercio de Mercancías (Ceccom) y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), decomisó más de 78.000 productos ilegales valorados en más de RD$37 millones durante cuatro allanamientos simultáneos a comercios asiáticos de Bonao.

Las mercancías fueron ocupadas con acompañamiento del Ministerio Público e incluyeron bebidas importadas, estimulantes sexuales, artículos de uso personal y otros productos que carecían de registro sanitario, estaban vencidos o no cumplían con el etiquetado establecido por la normativa vigente.

Las intervenciones se realizaron en Plaza Victoria, en el distrito municipal Juma Bejucal; Tienda Verano y Supermercado Las Hortensias, en el centro de Bonao; y Mei, en la avenida Las Hortensias.

BASE LEGAL

El MICM reiteró que la distribución y venta de productos vencidos, sin etiquetado reglamentario y sin registro sanitario constituyó una violación a la Ley 42-01 General de Salud y a la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.

Los allanamientos fueron ejecutados bajo la coordinación estratégica de la Mesa de Ilícitos. El despliegue operacional estuvo a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ceccom, en coordinación con las Direcciones Regionales Central y Cibao Central, en apoyo a la Regional Cibao Sur.

Los agentes actuaron acompañados por técnicos de Digemaps y los fiscales de ese distrito judicial, Ramón Guerrero Pérez, Juan Ramón Beato Vallejo, Diana Fabián y Jonathan Castillo.

PROCESO

La mercancía incautada fue trasladada, bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, a la sede del Ceccom. El Ministerio Público continuó con los procedimientos judiciales contra los responsables.

El MICM y el Ceccom reiteraron su compromiso de mantener una política de tolerancia cero contra personas, redes y establecimientos que distribuyeron y comercializaron mercancías ilegales.

Advirtieron que esas prácticas representaron una amenaza para la salud y la seguridad de los consumidores, afectaron los ingresos fiscales del Estado, distorsionaron el mercado y generaron competencia desleal para los comerciantes que operaron dentro de la ley.

Asimismo, reafirmaron que continuaron fortaleciendo los mecanismos de coordinación interinstitucional para identificar, perseguir y sancionar las actividades vinculadas al comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos regulados.

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