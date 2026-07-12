NY: Religiosos y bodegueros envían ayuda para Venezuela

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NUEVA YORK.- La Organización de Ministros Hispanos de Nueva York y la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA) colectaron este sábado donaciones de alimentos, ropa, medicina y otros ajuares para los damnificados por los terremotos en Venezuela.

La jornada fue encabezada por el reverendo Rubén Díaz, presidente de la Organización de Ministros Hispanos, y el dominicano Radhamés Rodríguez, presidente de UBA.

La actividad tuvo lugar en el 2347 de la avenida Lafayette, en El Bronx.

Díaz y Rodríguez informaron haber llenado y enviado a La Guaira, Venezuela, un furgón con alimentos, sillas de ruedas eléctricas y utensilios.

“Estamos uniendo fuerzas para apoyar a nuestros hermanos venezolanos en momentos de tragedia”, indicaron.

El evento contó con el respaldo de líderes comunitarios y comerciantes del área, que en ocasiones anteriores han movilizado ayuda humanitaria para otros países de Latinoamérica afectados por desastres naturales.