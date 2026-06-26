NY: Festival del Libro y Cultura Dominicana abre área infantil

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NUEVA YORK.- El Festival del Libro y la Cultura Dominicana 2026 dedicará un espacio central a la infancia y la familia con su Área Infantil, pensada como un entorno de descubrimiento, juego y formación lectora para niños, niñas y acompañantes.

“Durante el sábado 11 y el domingo 12 de julio, este espacio ofrecerá una programación continua de talleres interactivos, lecturas, cuentacuentos y encuentros con autores, orientados a fomentar el amor por la lectura desde edades tempranas y fortalecer los vínculos familiares a través de la cultura”, aseguró Rey Andújar, director de Cultura Dominicana en el Exterior.

Agenda creativa y ambiental

La escritora y educadora Elizabeth Balaguer, coordinadora del área, diseñó una agenda que integra talleres creativos, actividades de conciencia ambiental, lecturas en voz alta y experiencias participativas. El objetivo: estimular la imaginación, la creatividad y el vínculo emocional con los libros.

Autoras e ilustradoras invitadas

El programa contará con escritoras e ilustradoras de alto nivel como Taína Almodóvar, Dulce Elvira de los Santos y Carisa Musialik, entre otras figuras destacadas. Además de presentaciones, impartirán talleres de lectura dirigidos a niños y familias, ampliando el alcance formativo del espacio.

Literatura, identidad y comunidad

Andújar destacó que la propuesta conecta literatura e identidad mediante narrativas accesibles y lúdicas que ponen en valor la cultura dominicana. No solo busca entretener, sino formar lectores, construir referentes culturales y fortalecer el pensamiento creativo.

El domingo, el área amplía su dimensión con talleres familiares, manualidades y encuentros directos entre autores y público, consolidando un enfoque intergeneracional donde niños, padres y cuidadores participan activamente.

Patrocinadores y visión

El Área Infantil cuenta con el patrocinio del programa Little Readers de Dominican Writers y el Department of Education de la ciudad de Nueva York, reafirmando su compromiso con el desarrollo educativo y cultural de la comunidad.

“En coherencia con la visión del festival, este espacio no es un componente aislado, sino una pieza esencial del ecosistema cultural del evento, donde la infancia se reconoce como punto de partida para la construcción de una comunidad lectora sólida y sostenible en la diáspora”, concluyó Andújar.